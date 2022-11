Kolejny kraj dołączy do strefy Schengen? Jest rekomendacja PE

"Za" wejściem Chorwacji do strefy Schengen głosowało 534 eurodeputowanych, przeciw było 53, a 25 polityków wstrzymało się od głosu. Chorwacja rezygnuje też z własnej waluty. Od 1 stycznia 2023 roku wejdzie także do strefy euro. (Chorwacja dołączyła do Unii Europejskiej 1 lipca 2013 roku).

Chorwacja w Schengen?

Państwo to wypełniło wszystkie wymagane kryteria w zakresie członkostwa w strefie Schengen w grudniu 2021 roku. Czwartkowa decyzja posłów do Parlamentu Europejskiego oznacza w praktyce rekomendację Radzie Unii Europejskiej kontynuowania procesu i w rezultacie podjęcie pozytywnej decyzji dotyczącej przyłączenia Chorwacji do strefy.

W Radzie Unii Europejskiej wszyscy członkowie muszą potwierdzić wolę państwa chorwackiego jednomyślną decyzją.

Polsat News przypomina, że obywatele krajów Unii Europejskiej już od kilku lat mogli legalnie wjeżdżać na terytorium Chorwacji legitymując się dowodem osobistym. Gwarantowały to lokalne przepisy. Pomimo tego ułatwienia, turyści przechodzili jednak przez uproszczone kontrole graniczne, co rozciągało podróż w czasie.

Integracja z Unią

Przewodnicząca Parlamentu Europejskie Roberta Metsola napisała po głosowaniu na Twitterze, że "miejsce Chorwacji jest w Schengen, a kryteria zostały spełnione". "Mieszkańcy Chorwacji na to zasługują. Mieszkańcy Europy na to zasługują" – dodała.

Przypomnijmy, że strefa Schengen to europejski obszar, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych. Stanowi jeden z podstawowych filarów integracji europejskiej. Dotyczy jednak gospodarki, nie polityki.

Do strefy Schengen należą wszystkie kraje UE z wyłączeniem Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i Cypru, a także kraje spoza Unii: Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein, które nie są członkami europejskiej wspólnoty.

