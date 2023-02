Ogromny wyciek danych z Pentagonu. Maile armii USA trafiły do internetu

Agencja Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, podaje, że doszło do wycieku z serwera w chmurze Azure, usługi firmy Microsoft, której rząd USA używa do przechowywania informacji. Według Bloomberga skrzynka pocztowa SOCOM była niezabezpieczona, dostęp do niej mógł uzyskać każdy internauta bez hasła. Wystarczyło znać adres IP skrzynki.

Wyciek został odkryty przez niezależnego badacza do spraw cyberbezpieczeństwa, Anuraga Sen. Amerykańskie media podają, że Departament Obrony USA zainstalował ochronę na serwerze dopiero 20 lutego, a przez poprzednie dwa tygodnie do sieci wyciekła z niego wewnętrzna korespondencja struktur wojskowych – około trzy terabajty danych.

Pentagon miał zablokować dostęp do serwera dopiero po tym, jak Anurag Sen poinformował departament o luce w zabezpieczeniach.

Maile wojskowe USA w sieci. Kto zawinił?

Wyciek mógł być spowodowany błędem konfiguracji na serwerze Microsoftu, który umożliwił dostęp do niego – uważają źródła Bloomberga. Jedno z nich za wyciek obwinia firmę informatyczną, drugie natomiast przyznaje, że winni mogą być również pracownicy Pentagonu.

Rzecznik SOCOM Ken McGraw stwierdził, że luka została odkryta 8 lutego. Według niego dane z serwera nie są tajne, a śledczy badają "potencjalny problem z usługą w chmurze". – Jedyne, co mogę teraz potwierdzić, to to, że nikt nie włamał się do systemów informatycznych Dowództwa Operacji Specjalnych USA – oświadczył rzecznik.

Śledczy nie mają jeszcze dowodów na to, że dane, które wyciekły, wpadły w niepowołane ręce – podaje Bloomberg.

Microsoft jest jednym z głównych dostawców usług chmurowych dla Pentagonu. Inni giganci technologiczni, tacy jak Alphabet (Google), Oracle i Amazon, konkurują ze sobą o zamówienia państwowe. Departament Obrony USA wybrał te firmy, aby dostarczyły technologię chmurową o wartości 9 mld dolarów.

Czytaj też:

Ukraińcy sami nie atakują Rosjan bronią USA. Decyduje Pentagon