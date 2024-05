Wszystkie ślady prowadzą do Wuhan

W opublikowanej niedawno książce pt. „The Wuhan Cover- -Up: And the Terrifying Bioweapons Arms Race” („Zatuszowane Wuhan: oraz przerażający wyścig zbrojeń w zakresie broni biologicznej”) bratanek zamordowanego w 1963 r. prezydenta USA zgromadził w jednym miejscu ogromną liczbę faktów, o których ciężko usłyszeć w serwisach informacyjnych. Po jej lekturze można sobie jedynie zadawać pytanie, dlaczego opinia publiczna na całym świecie jest wciąż tak bardzo apatyczna w zakresie dociekania przyczyn pojawienia się koronawirusa pomimo tego, że doprowadził on do śmierci, utraty zdrowia lub materialnej ruiny tak wiele osób.

Robert F. Kennedy Jr. miał bez wątpienia bardzo osobisty powód do napisania tej książki. Od dawna jest wszak zwolennikiem tezy, że za zabójstwem jego wuja stało CIA. Rodzinna krzywda sprawiła, że od początku swojej kariery działacza społecznego Kennedy przeciwstawiał się wpływowym grupom interesów, a w szczególności przemysłowi zbrojeniowemu oraz służbom specjalnym. Swego rodzaju ukoronowaniem jego wieloletniej działalności stał się start w tegorocznych wyborach prezydenckich, w których jest kandydatem niezależnym. Szanse na zwycięstwo ma wprawdzie iluzoryczne, ale jego kandydatura nie przeszła bez echa.

Kennedy już w 2021 r. wydał książkę pt. „The Real dr Fauci”, opisującą finansowe i polityczne machinacje towarzyszące COVID-19. Sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy i pozwoliła złamać wiele tematów tabu dotyczących pandemii (za co spotkało go m.in. usunięcie z Instagrama). W najnowszej książce Kennedy postanowił ukazać operację „koronawirus” w szerszym kontekście historycznym oraz ostrzec czytelników przed całkowitą bezkarnością środowisk, które dla własnych korzyści finansowych pozamykały cały glob w lockdownach.