Zwrot ws. subwencji dla PiS. "W dalszym ciągu są wątpliwości"

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS za wybory parlamentarne 2023. Za przyjęciem sprawozdania zagłosowało czterech członków PKW (Sylwester Marciniak – przewodniczący PKW, Arkadiusz Pikulik, Mirosław Suski oraz Wojciech Sych), przeciwko było trzech (Ryszard Kalisz, Maciej Kliś i Paweł Gieras), a dwóch wstrzymało się od głosu (Ryszard Balicki oraz Konrad Składkowski).

Tym samym PKW wykonała postanowienie Sądu Najwyższego. Poniedziałkowe posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej było kolejnym w tej sprawie. Poprzednie zakończyły się brakiem konkluzji.

W połowie grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uznała skargę Prawa i Sprawiedliwości na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 r. Zgodnie z Kodeksem wyborczym taka decyzja SN obligowała PKW do przyjęcia sprawozdania.

"Nietypowa" uchwała PKW

Sylwester Marciniak na konferencji prasowej po posiedzeniu PKW przytoczył tekst przyjętej uchwały ws. sprawozdania finansowego komitetu PiS: "PKW, na podstawie art. 145 § 6 Kodeksu wyborczego, postanowiła w wykonaniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2024 r. przyjąć sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS o przychodach i wydatkach związanych z udziałem w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października ubiegłego roku".

Jednocześnie szef PKW zaznaczył, że uchwała jest o tyle "nietypowa", że znajduje się w niej paragraf 2: "Niniejsza uchwała została podjęta wyłącznie w wyniku uwzględnienia skargi przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i jest immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu Konstytucji RP i Kodeksu wyborczego".

– PKW nie przesądza przy tym, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem w rozumieniu konstytucji i nie przesądza o skuteczności orzeczenia. Na wniosek części członków PKW wyraźnie podkreśliliśmy, że w dalszym ciągu są wątpliwości – realizując orzeczenia Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i sędziów orzekających w tej izbie – powiedział Sylwester Marciniak na konferencji prasowej. Szef PKW został zapytany, kiedy decyzja komisji ws. przyjęcia sprawozdania PiS trafi do ministra finansów. – Mam nadzieję, że najpóźniej jutro, w zależności jak ministerstwo działa – odparł.

