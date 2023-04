Przełomowa decyzja dla Kijowa? Chodzi o czołgi Abrams

Szef Pentagonu Lloyd Austin potwierdził, że szkolenie ukraińskich żołnierzy na amerykańskich czołgach Abrams rozpocznie się już w najbliższych tygodniach. Szkolenie odbędzie się w bazie lotniczej Ramstein, w Niemczech.

Jak podano, do Niemiec ma trafić około 31 czołgów, na których będą ćwiczyć Ukraińcy. Szkolenie ma potrwać 10 tygodni.

Decyzja Pentagonu wskazuje, że czołgi Abrams mogą być elementem ukraińskiej kontrofensywy, którą przygotowuje Kijów. Media relacjonują, że działania Ukrainy mogą rozpocząć się już w najbliższych tygodniach.

USA przyspieszy dostawę czołgów Abrams na Ukrainę

Tymczasem pod koniec marca USA poinformowały, że Pentagon przyspieszy dostawę czołgów Abrams na Ukrainę. Wyśle na front starsze, odnowione maszyny.

Pierwotny plan zakładał wysłanie do Ukrainy 31 nowszych modeli M1A2 Abrams. Trwałoby to jednak od roku do dwóch, dlatego kierownictwo Pentagonu zdecydowało się przekazać Ukraińcom czołgi z wojskowych magazynów. Amerykanie powiedzieli, że starsze modele są łatwiejsze w obsłudze i utrzymaniu.

– Nadrzędnym celem jest jak najszybsze przekazanie broni Ukrainie – mówi oficer prasowy Pentagonu generał brygady Pat Ryder.

Rząd Joe Bidena zapowiedział przekazanie czołgów na Ukrainę już w styczniu. Ostrzegano jednak, że maszyny są trudne w obsłudze i naprawie oraz wymagające w utrzymaniu. Decyzja najsilniejszego sojusznika NATO o sprzętowym wsparciu ukraińskich żołnierzy była częścią szerszego manewru politycznego – otworzyła europejskim krajom członkowskim drogę do przekazania Ukrainie artylerii i maszyn wojennych.

Podczas konferencji w Pentagonie Ryder oznajmił, że Abramsy zostaną wyremontowane i doposażone, by były gotowe do boju gdy tylko dotrą na Ukrainę. Nie podał jednak dokładnej daty, kiedy to nastąpi.

