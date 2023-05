Dramat Poczobuta. Białoruski sąd wydał wyrok

Białoruski Sąd Najwyższy przekazał, że apelacja Andrzeja Poczobuta została odrzucona, a wyrok sądu niższej instancji utrzymany w mocy. Tym samym dziennikarz spędzi najbliższe lata w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

"Wyrok sądu obwodowego w Grodnie z 8 lutego 2023 r. wobec Andrzeja Poczobuta pozostawiono bez zmian, a apelacja została odrzucona" – powiadomiono w komunikacie sądu.

Mocna reakcja polskiego rządu

Do decyzji sądu odniósł się już szef MSWiA Mariusz Kamiński. Minister we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapowiedział wpisaniu kilkuset przedstawicieli białoruskiego reżimu na listę sankcyjną.

"W związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku ws. Andrzeja Poczobuta, w poniedziałek ogłoszę decyzję o wpisaniu na listę sankcyjną kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki odpowiedzialnych za represje polityczne, w tym za represje wobec Polaków mieszkających na Białorusi" – napisał Kamiński.

Poczobut od 2 lat w więzieniu

Andrzej Poczobut został aresztowany w 2021 roku. Przedstawiciele reżimu Łukaszenki oskarżyli go wówczas o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie przez dziennikarza artykułów historycznych).

Według białoruskiej Prokuratury Generalnej, Związek Polaków na Białorusi miał pod jego współkierownictwem organizować od 2018 roku uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym tego roku białoruski sąd pierwszej instancji skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze.

