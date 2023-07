Nikaragua: Władza zaostrza politykę antykościelną

Ks. Fernando Zamorę, dziekana z diecezji Siuna na północy kraju, zatrzymano w Managui tuż po Mszy św., którą koncelebrował z miejscowym arcybiskupem metropolitą kard. Leopoldo Brenesem Solórzano. Nie podano przy tym żadnych powodów takiej decyzji.

Aresztowania księży

Ks. Zamora dołączył do 4 duchownych aresztowanych ostatnio przez reżym prezydenta Daniela Ortegi. Z kraju wydalono również 7 innych księży a dalszych 6 uciekło za granicę z obawy o własne życie. Z kolei w poniedziałek 10 bm. władze nie wpuściły do Nikaragui ks. Juana Carlosa Sancheza, mającego obywatelstwo tego kraju, który chciał tam wjechać po odbyciu wcześniej podróży do Boliwii i Stanów Zjednoczonych. Podobnie nie pozwolono na wjazd trzem innym księżom.

Agencja Reutera przypomniała, że w ramach toczonej od 5 lat walki z Kościołem władze Nikaragui jeszcze w maju zamroziły kościelne konta bankowe pod zarzutem „prania pieniędzy”. Zarówno Reuter, jak i miejscowy tygodnik „Confidencial” potwierdziły, że skazany w styczniu br. na 26 lat więzienia biskup Maragalpy Rolando Álvarez, który dzięki wysiłkom Kościoła „na krótko został zwolniony z więzienia”, niestety nadal w nim przebywa.

Antykościelna polityka

Polityka reżimu Ortegi i wiceprezydenta, jego żony Rosarii Murillo polega na całkowitym zneutralizowaniu działań i głosu Kościoła katolickiego w Nikaragui, ale także innych wyznań religijnych, na przykład sieci grup ewangelikalnych.

Bardzo ostrożny w swoich wypowiedziach w obliczu działań dyktatury arcybiskup Managui, kardynał Leopoldo Brenes, oświadczył, że "nic nie wiedział o zamrożeniu rachunków bieżących kilku diecezji", ale jednocześnie zauważył, że "trwają prace nad rozwiązaniem tej sytuacji".

18 maja Ortega, w przemówieniu upamiętniającym postać ojca rewolucji sandinistowskiej, Césara Augusto Sandino, oskarżył Kościół i jego hierarchię o "udział w próbie zamachu stanu".

Wzrasta liczba naruszeń wolności religijnej na świecie