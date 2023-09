Myśliwce NATO po raz pierwszy w Europie ćwiczą lądowanie na autostradzie

Dowództwo Sił Powietrznych NATO poinformowało w piątek, że dwa norweskie myśliwce F-35 wylądowały w celu zatankowania na autostradzie w pobliżu fińskiego miasta Tervo, które znajduje się około 215 kilometrów od granicy z Rosją.

Dwa samoloty bojowe F-35 uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach z myśliwcami F-18 fińskich sił powietrznych.

Amerykańskie myśliwce F-35B ćwiczyły już wcześniej lądowanie na autostradzie, wykonując tzw. operację STOVL (Short Take Off and Vertical Landing). To termin używany w lotnictwie do określania zdolności samolotu do krótkiego startu i pionowego lądowania, na przykład na pokładzie lotniskowca.

Europa chce przygotować drogi i mosty na wojnę

Jesienią ub.r. niemieckie media informowały, że Unia Europejska szykuje przyspieszenie w sprawie "mobilności wojskowej". Chodzi o dostosowywanie cywilnej infrastruktury, a także prawnych procedur do przerzutu wojsk.

Zaprojektowany na ten cel fundusz w wysokości 6 mld euro w budżecie UE na lata 2021-2027 został brutalnie ścięty w 2020 r. przez przywódców 27 krajów Unii do zaledwie 1,5 mld euro. Ale wszystko zmieniła wojna na Ukrainie.

Komisja Europejska szukać teraz dodatkowych pieniędzy na wspieranie infrastrukturalnych projektów "podwójnego zastosowania", czyli m.in. dróg i mostów nadających się do transportu ciężkiego sprzętu wojskowego.

– To kluczowe dla naszej obronności, by szybko dostosować infrastrukturę UE do szybkiego przerzucania wojsk i sprzętu głównie z zachodu na wschód – powiedział szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell. Tłumaczył, że nie ma dróg tylko wojskowych, kolei tylko wojskowych, mostów tylko wojskowych.– To wszystko oznacza jeszcze ściślejszą współpracę UE z NATO – dodał.

Niemcy nie przepuściły czołgów obiecanych Ukrainie przez Francję

Obecnie ciężki sprzęt wojskowy musi omijać niektóre szlaki komunikacyjne m.in. w Niemczech. Dziennik "Le Monde" ujawnił, że obiecane Ukrainie francuskie czołgi nie zostały dopuszczone do tranzytu niemieckimi drogami z powodu ograniczeń tonażowych i musiały być transportowane do Rumunii koleją.

