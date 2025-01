Iga Świątek awansowała do półfinału Australian Open

W ćwierćfinale wiceliderka światowego rankingu pokonała w półtorej godziny Amerykankę Emmę Navarro 6:1, 6:2.

Iga Świątek pokonała Navarro, teraz Keys

Navarro zajmuje obecnie w rankingu WTA 8 miejsce. Jej dotychczasowe mecze w turnieju były dość trudne. Wszystkie poprzednie starcia amerykańskiej tenisistki kończyły się bowiem w trzech setach, co przełożyło się na 10 godzin i 14 minut gry.

Polska zawodniczka wywalczyła awans do półfinału w Melbourne po raz drugi w karierze, a pierwszy od 2022 roku.

Kolejną rywalką Świątek będzie Madison Keys (14. WTA), która pokonała w środę Ukrainkę Elinę Switolinę (27. WTA) 3:6, 6:3, 6:4.

W drugim półfinale Białorusinka Aryna Sabalenka (1. WTA) zagra z Hiszpanką Paulą Badosą (12. WTA).

Droga do półfinału Australian Open

Świątek od początku prezentuje w Melbourne znakomitą formę. W pierwszej rundzie raszynianka pokonała Kateřinę Siniakovą 6:3, 6:4, a w drugiej wyeliminowała z turnieju Słowaczkę Rebbecę Šramkovą 6:2, 6:0.

W trzeciej rundzie Polka pokonała mistrzynię US Open z 2021 roku Emmę Raducanu 6:1, 6:0, a w czwartej wyeliminowała Niemkę Evę Lys 6:0, 6:1.

Australian Open to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Co roku jest rozgrywany w styczniu na kortach twardych Melbourne Park, kompleksie tenisowym w Melbourne. Trzy pozostałe turnieje wielkoszlemowe to: French Open (Roland Garros), Wimbledon i US Open.

Iga Świątek już cztery razy triumfowała w French Open (2020, 2022, 2023 i 2024 roku). W US Open Świątek wygrała w 2022 roku. Łącznie triumfowała zatem w wielkim szlemie aż pięć razy.

