Iga Światek wygrała Roland Garros. Rewelacyjny występ w finale

Jasmine Paolini, tenisistka z polskimi korzeniami, była rywalką Igi Świątek w finale kobiecego Roland Garros (French Open).

Paolini bez szans. Ugrała trzy gemy

Na początku Paolini wyszła na prowadzenie 2-1, przełamując faworytkę w trzecim gemie. Jednak Świątek szybko znalazła swój rytm gry i opanowała sytuację. Pierwszy set trwał 37 minut i zakończył się wynikiem 6:2 na korzyść Polki.

Drugi set to ponownie koncertowa gra Polki. Włoszka dzielnie walczyła, ale nie była w stanie poradzić sobie z silną i precyzyjną grą Świątek. Nasza zawodniczka straciła gema dopiero przy stanie 5:0. W następnym utrzymała podanie i zakończyła drugiego seta wynikiem 6:1.

Iga Świątek ma za sobą już 21 zwycięstw z rzędu w French Open. Ostatni mecz na tym turnieju przegrała w 2021 roku!

Droga Igi Świątek do finału Roland Garros

W półfinale z polską tenisistką nie poradziła sobie Amerykanka Coco Gauff. Po znakomitej grze Świątek triumfowała 6:2 6:4.

W ćwierćfinale rozgrywanego w Paryżu turnieju liderka rankingu WTA wyeliminowała 6:0 6:2 ubiegłoroczną zwyciężczynię Wimbledonu Czeszkę Markétę Vondroušovą, rozstawioną w turnieju z numerem 5.

W 1/8 23-latka z Raszyna pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:0, 6:0. Pojedynek trwał zaledwie 40 minut i był pierwszym w tegorocznej edycji French Open, w którym jedna z zawodniczek nie ugrała ani jednego gema.

W całym meczu 41 rakieta światowego rankingu kobiet zdobyła jedynie 10 punktów, a Świątek – 48. Branżowe media podały, że Polka zagrała tym samym najkrótsze spotkanie w profesjonalnej karierze.

W trzeciej rundzie Polka okazała się lepsza od Czeszki Marii Bouzkovej 6:4 6:2, a w drugiej pokonała Japonkę Naomi Osakę 7:6 (7-1), 1:6, 7:5. Choć w trzecim secie sytuacja naszej zawodniczki była bardzo trudna, ostatecznie udało jej się odwrócić losy spotkania. Wygrała wszystkie z pięciu ostatnich gemów i zapewniła sobie awans do następnej rundy.

W pierwszej rundzie tegorocznych zmagań liderka rankingu WTA pokonała Francuzkę Leolię Jeanjean, wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:2.

Świątek już trzy razy triumfowała w wielkoszlemowym French Open (2020, 2022, 2023 r.). Jest to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Trzy pozostałe to: Australian Open, Wimbledon i US Open. Ten ostatni Świątek wygrała w 2022 roku. Łącznie triumfowała zatem w wielkim szlemie aż pięć razy.