Demolka na Roland Garros. Świątek odprawiła rywalkę w 40 minut

Iga Świątek pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6:0, 6:0. Pojedynek trwał zaledwie 40 minut i był pierwszym w tegorocznej edycji French Open, w którym jedna z zawodniczek nie ugrała ani jednego gema. W całym meczu 41 rakieta światowego rankingu kobiet zdobyła jedynie 10 punktów, a Świątek – 48. Branżowe media podały, że Polka zagrała tym samym najkrótsze spotkanie w profesjonalnej karierze.

W ćwierćfinale rozgrywanego w Paryżu turnieju przeciwniczką liderki rankingu WTA będzie Czeszka Markéta Vondroušová, rozstawiona w turnieju z numerem 5.

Iga Świątek walczy o czwarte mistrzostwo na Roland Garros

W pierwszej rundzie tegorocznych zmagań liderka rankingu WTA pokonała Francuzkę Leolię Jeanjean, wygrywając w dwóch setach 6:1, 6:2.

W kolejnej rundzie Polka stoczyła bardzo ciężki bój, będąc zaledwie dwa punkty od porażki. Pokonała Japonkę Naomi Osakę 7:6 (7-1), 1:6, 7:5. Choć w trzecim secie sytuacja naszej zawodniczki była bardzo trudna, ostatecznie udało jej się odwrócić losy spotkania. Wygrała wszystkie z pięciu ostatnich gemów i zapewniła sobie awans do następnej rudny.

W trzeciej rundzie Polka pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą 6:4 6:2.

Przypomnijmy, że Iga Świątek już trzy razy triumfowała w wielkoszlemowym French Open (2020, 2022, 2023 r.). Jest to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Trzy pozostałe to: Australian Open, Wimbledon i US Open.

Czytaj też:

Hurkacz melduje się w trzeciej rudzie Roland Garros. Mecz był kilkukrotnie przerywany