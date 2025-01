Kolejna demolka. Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open

Iga Świątek zanotowała kolejny znakomity występ, pokonując Niemkę Evę Lys 6:0, 6:1 i jest już w ćwierćfinale Australian Open.

Iga Świątek w ćwierćfinale

Przeciwniczka robiła, co mogła, by przeciwstawić się raszyniance, ale tenis Polki był zbyt silny i precyzyjny. W pierwszej odsłonie nie wystarczyło to do urwania choćby jednego gema. Po 24 minutach Iga miała już na koncie pierwszego seta. Niemka najmocniej postawiła się w środkowej fazie drugiej partii, ale i to na niewiele się zdało. Pojedynek potrwał 59 minut.

W ćwierćfinale Świątek zmierzy się z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Emmą Navarro lub z Rosjanką Darią Kasatkiną.

Świątek od początku prezentuje w Melbourne znakomitą formę. W sobotę polska tenisistka bardzo pewnie awansowała do czwartej rundy. Polka pokonała mistrzynię US Open z 2021 roku Emmę Raducanu 6:1, 6:0.

W pierwszej rundzie Polka pokonała Kateřinę Siniakovą 6:3, 6:4, a w drugiej wyeliminowała z turnieju Słowaczkę Rebbecę Šramkovą 6:2, 6:0.

Australian Open

Australian Open to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa. Co roku jest rozgrywany w styczniu na kortach twardych Melbourne Park, kompleksie tenisowym w Melbourne.

Trzy pozostałe turnieje wielkoszlemowe to: French Open (Roland Garros), Wimbledon i US Open.

Iga Świątek już cztery razy triumfowała w French Open (2020, 2022, 2023 i 2024 roku). W US Open Świątek wygrała w 2022 roku. Łącznie triumfowała zatem w wielkim szlemie aż pięć razy. Do tej pory nie udało jej się wygrać w Australii.

