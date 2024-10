Iga Świątek ogłosiła nazwisko nowego trenera. "Jeden z najlepszych na świecie"

Na początku października Iga Świątek nieoczekiwanie ogłosiła decyzję o zakończeniu współpracy ze swoim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Było to o tyle zaskakujące, że to właśnie z nim osiągnęła największe sukcesy w karierze. Już wtedy tenisistka informowała, że "toczą się pierwsze rozmowy z trenerami zza granicy". W czwartek, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ogłosiła na kogo ostatecznie padł wybór.

Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek

"Mam wieści, które obiecywałam i bardzo się cieszę na ten nowy rozdział w mojej karierze. Miło mi ogłosić, że do mojego zespołu dołącza Wim Fissette" – poinformowała Świątek w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Jak wiecie teraz przygotowuję się do WTA Finals, ale moja perspektywa na karierę jest zawsze długoterminowa, nigdy krótkowzroczna… Wiele razy już wspominałam, że moja kariera to dla mnie maraton, nie sprint i działam, pracuję i podejmuję decyzje właśnie z tym podejściem. Chcę dodać, że cieszę się na współpracę z Wimem. Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji" – dodała.

Wim Fissette ma 44 lata. Belg ma na swoim koncie współpracę z wieloma gwiazdami tenisa. Wśród nich: Victoria Azarenka, Kim Clijsters, Simona Haleo czy Naomi Osaka. Z ostatnią z tenisistek rozstał się we wrześniu tego roku.

"Patrząc na trenerskie CV, jest to jeden z najlepszych fachowców na świecie" – wskazuje TVP Sport.

Przerwa Igi Świątek. Tenisistka zrezygnowała z ważnych turniejów

Przypomnijmy, że Iga Świątek po raz ostatni pojawiła się na korcie podczas US Open. W turnieju tym, zaliczanym do Wielkiego Szlema, udało jej się dotrzeć do ćwierćfinału. Wcześniej tenisistka zdobyła brązowy medal olimpijski w Paryżu. W ostatnim czasie zrezygnowała z rywalizacji w Seulu i Pekinie. Decyzja w sprawie tego ostatniego turnieju była dużym zaskoczeniem, bo Polka miała tam bronić tytułu. Swoją decyzję o rezygnacji z występu wytłumaczyła powodami osobistymi. Później, z uwagi na rozstanie z trenerem, zrezygnowała również z rywalizacji w Wuhan.

Czytaj też:

Sensacyjna decyzja Igi Świątek. "Jestem gotowa na kolejny krok"Czytaj też:

Wybitny tenisista ogłosił zakończenie kariery. Zagra jeszcze jeden turniejCzytaj też:

Szalone spotkanie na PGE Narodowym. Polska remisuje z Chorwacją w Lidze Narodów