Nowe informacje o stanie zdrowia księżnej Kate. Pałac wydał oświadczenie

W środę wieczorem do mediów dotarły szokujące wieści z Wielkiej Brytanii. Nieoczekiwanie w mediach społecznościowych Pałacu Kensington pojawiło się niepokojące oświadczenie ws. żony następcy tronu – księżnej Kate. Okazuje się, że przeszła ona w szpitalu operację jamy brzusznej. Teraz Pałac wydał nowe oświadczenie w jej sprawie.

Księżna Kate trafiła do szpitala. Przeszła operację

W oficjalnym oświadczeniu zapewniono, że stan zdrowia księżnej Kate jest stabilny i dochodzi ona do siebie po "planowanej operacji jamy brzusznej". Przez jakiś czas nie będzie jednak realizowała obowiązków rodziny królewskiej.

"Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki z powodu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że Kate pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rekonwalescencję. Z aktualnych zaleceń lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Świętach Wielkanocnych" — można było przeczytać w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Nowe oświadczenie ws. stanu zdrowia żony następcy tronu

Teraz na stronach Pałacu Kensington pojawiło się nowe oświadczenie. Okazuje się się, że, po niemal dwóch tygodniach, księżna Kate opuściła szpital i wróciła już do domu.

"Księżna wyszła ze szpitala i dochodzi do siebie w domu. Sytuacja jest coraz lepsza. Książę i księżna chcą podziękować zespołowi London Clinic, a zwłaszcza pielęgniarkom za opiekę" – czytamy w oświadczeniu.

instagram

Król Karol III hospitalizowany. Pobyt w klinice się przedłużył

W tej samej klinice, co księżna Kate, wciąż przebywa król Karol III. Według pierwotnych założeń, król Karol III miał pozostać w londyńskiej klinice tylko przez dwie noce po piątkowym zabiegu korygującemu przerost prostaty, ale został zatrzymany przez lekarzy na kolejną dobę.

"Przyjmuje się, że Karol pozostałby w szpitalu dłużej niż dwie noce tylko wtedy, gdyby wystąpił jakiś nieoczekiwany problem" – twierdzi informator "The Sun".

Dodatkowa noc monarchy w szpitalu wzbudziła zaniepokojenie wśród Brytyjczyków.

Czytaj też:

"Nieoczekiwany problem"? Król Karol III zatrzymany w szpitaluCzytaj też:

Znana aktorka przestała chodzić. Przeszła poważną operację