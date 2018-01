Wielka Brytania: Premier powoła ministra do walki z samotnością

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała, że w ramach walki z samotnością, która dotyka coraz większą ilość Brytyjczyków, zamierza powołać minister do walki z samotnością. Działania pani premier mają być odpowiedzią na najnowsze, alarmujące wyniki badań, zgodnie z którymi z samotnością boryka się ok. 15 proc. ludności Zjednoczonego Królestwa.