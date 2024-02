Soros rozbudowuje imperium medialne. Spekuluje się, że chodzi o wybory w USA

Wszystko wskazuje na to, że w wyborach prezydenckich ponownie zmierzą się Joe Biden i Donald Trump. Ten drugi jest postacią szczególnie znienawidzoną przez lewicowo-liberalne media.

Soros chce wpłynąć na wybory w USA?

"Według pojawiających się raportów finansowych lewicowy miliarder kupił 400 milionów dolarów długu Audacy, drugiego w kraju właściciela stacji radiowej (za iHeart Media), posiadacza ponad 220 stacji w całym kraju" – pisze konserwatywny serwis "Life Site News".

W styczniu Audacy ogłosiła upadłość. Dług przedsiębiorstwa medialnego oscylował w okolicy 2 miliardów dolarów. Soros zdecydował się wykupić część zobowiązań.

Potężne przedsięwzięcie biznesowo-medialne realizowane w roku wyborczym skłania do komentarzy, że rzeczywistym celem Sorosa jest wpłynięcie na rezultat powszechnego głosowania nad obsadą najważniejszego fotela w Białym Domu, zwraca uwagę jeden z republikańskich informatorów, zaznajomiony ze sprawą.

Miliarder węgierskiego pochodzenia współfinansuje również oddziały Partii Demokratycznej w Teksasie, gdzie przeważają wybory Partii Republikańskiej. Chodzi o sześciocyfrowe kwoty na wsparcie Demokratów w hrabstwach Hidalgo, Cameron czy Dallas, gdzie mieszka wielu Latynosów.

Medialne imperium Sorosa

W 2023 roku lokalny serwis informacyjny Maine Public poinformował, że wspierany przez Sorosa National Trust przejął kontrolę nad największą siecią gazet w stanie Maine. Zakupił pięć dzienników i 17 tygodników. National Trust otrzymał na fundusze od Fundacji Społeczeństwa Otwartego Sorosa i lewicowego szwajcarskiego miliardera Hansjörga Wyssa – pisze "Life Site News".

Dalej czytamy, że według wyliczeń amerykańskiego Centrum Badań nad Mediami na przestrzeni ostatnich 20 lat Soros że miał przekazać ponad 52 miliony dolarów "wszelkiego rodzaju mediom – liberalnym organizacjom informacyjnym, reporterom śledczym, a nawet mniejszym blogom. Był także zaangażowany w finansowanie infrastruktury rzekomo neutralnych publikatorów, od edukacji po stowarzyszenie rzeczników branży. Wiele innych operacji, które wspiera Soros, ma również element medialny".

Trump vs Biden?

Trump jest zdecydowanym faworytem do uzyskania nominacji Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta USA. Do tej pory wygrał prawybory w Iowa, New Hampshire i Nevadzie. Ma też poparcie kilku byłych kandydatów, którzy spróbowali swoich sił w partyjnych prawyborach.

Z kolei Joe Biden już w kwietniu 2023 roku oficjalnie potwierdził, że będzie ubiegał się o reelekcję. Przypomnijmy, że zgodnie z niepisaną zasadą w USA w sytuacji, gdy urzędujący prezydent wyraża wolę ubiegania się o reelekcję, jego partia nie wystawia kontrkandydatów do prawyborów i nominacja przypada mu automatycznie.

Czytaj też:

Syn Sorosa wchodzi na Ukrainę. Ostrzega przed powrotem TrumpaCzytaj też:

Lisicki: Nowa dynastia Sorosów. Ziemkiewicz: Wielkie korporacje wchłonęły buntowników