Skoczek-senior jest nie do zdarcia. Noriaki Kasai chce skakać jeszcze 8 lat

Noriaki Kasai to już człowiek-legenda skoków narciarskich. Sportowiec ma 46 lat i nie szykuje się do przejścia na emeryturę. Do tej pory startował w „zaledwie” 8 igrzyskach olimpijskich, a to dla niego wciąż „za mało”. Japoński skoczek właśnie zapowiedział, że planuje wziąć udział jeszcze w 2 kolejnych igrzyskach olimpijskich.

W rozmowie z norweskim Eurosportem skoczek zdradził, że zamierza wziąć udział jeszcze w dwóch zimowych olimpiadach. – Chcę wystąpić na dziesięciu igrzyskach olimpijskich, osiem to za mało – stwierdził japoński sportowiec. Już dzisiaj Kasai podbija serca fanów i imponuje konkurentom. 46-letni skoczek (urodziny ma w czerwcu), jeżeli uda mu się spełnić obietnicę, zakończy karierę w wieku 54 lat. – Nie przestaję skakać. Chcę skakać na igrzyskach w Pekinie oraz na kolejnych. Teraz na normalnej skoczni nie poszło mi najlepiej, ale warunki nie były łatwe. Na dużej skoczni i w drużynówce wiatr był jednak sprawiedliwy, więc i wyniki były sprawiedliwe – mówił Kasai. Japończyk ma 3 medale olimpijskie, ale 2 z nich zdobył na poprzedniej olimpiadzie (srebrny indywidualnie oraz brązowy drużynowo). Poprzedni medal olimpijki zdobył równo 20 lat wcześniej w Lillehammer (miał wtedy drugie miejsce w zawodach).