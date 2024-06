18 milionom ludzi grozi klęska głodu. ONZ ostrzega przed "koszmarnym scenariuszem"

Apel, którego autorami są między innymi Biuro ONZ ds. Humanitarnych, agencja ds. uchodźców UNHCR, Światowy Program Żywnościowy WFP i Światową Organizację Zdrowia WHO, 18 milionów ludzi w Sudanie jest dotkniętych ostrym głodem, w tym 3,6 miliona dzieci.

Liczba wewnętrznych przesiedleńców wynosi dziesięć milionów i jest wyższa niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie; dwa miliony osób uciekło do sąsiednich krajów.

Nieustannie dochodzi do ataków na ludność cywilną i obiekty takie jak szpitale i szkoły. Atakowani są również pracownicy organizacji pomocowych, a dostawy pomocy są plądrowane. W marcu i kwietniu odmówiono pomocy humanitarnej dla prawie 860 tys. osób w stanach Kordofan, Darfur i Chartum.

Organizacje przedstawiły ponure prognozy dotyczące produkcji rolnej i zbiorów w tym roku.

Agencje ONZ: Sudanowi grozi "koszmarny scenariusz"

Zdaniem autorów dokumentu, bez szybkich działań na dużą skalę Sudanowi grozi "koszmarny scenariusz". W dużej części kraju wybuchnie głód; jeszcze więcej ludzi ucieknie za granicę w poszukiwaniu żywności i bezpieczeństwa.

ONZ-owskie agencje domagają się od stron konfliktu podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony ludności cywilnej, nieograniczonego i bezpiecznego dostępu dla pomocy humanitarnej, ogólnokrajowego zawieszenia broni i ścigania naruszeń praw człowieka.

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym 31 maja, dwanaście agencji ONZ i kilka organizacji humanitarnych skrytykowało również powolne finansowanie pomocy dla Sudanu. Sześć tygodni po konferencji darczyńców w Paryżu z potrzebnych 2,7 mld dolarów amerykańskich (2,5 mld euro) otrzymano zaledwie 16 proc.

Papież Franciszek prosi o modlitwę o pokój

Do modlitwy o pokój na świecie, w tym w Sudanie, wezwał w niedzielę po modlitwie "Anioł Pański" papież Franciszek. – Drodzy bracia i siostry! Zachęcam was do modlitwy za Sudan, gdzie trwająca od ponad roku wojna wciąż nie znalazła pokojowego rozwiązania – zaznaczył.

– Oby ucichła broń, a dzięki zaangażowaniu lokalnych władz i społeczności międzynarodowej pomoc została udzielona ludności i licznym przesiedleńcom; oby sudańscy uchodźcy znaleźli gościnę i ochronę w krajach sąsiednich – powiedział.

– I nie zapominajmy o udręczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu, Birmie. Odwołuję się do mądrości rządzących, aby zaniechano eskalacji i dołożono wszelkich wysiłków na rzecz dialogu i negocjacji – podkreślił Franciszek.

Czytaj też:

Watykan ostrzega przed atakowaniem celów w Rosji. "Niepokojąca perspektywa"