Wiceprezydent Malawi zginął w katastrofie lotniczej

– Wiceprezydent Malawi Saulos Klaus Chilima i dziewięć innych osób zginęło w katastrofie samolotu wojskowego, którym podróżowali – poinformował we wtorek prezydent tego kraju, Lazarus Chakwera.

Samolot, na pokładzie którego znajdował się Chilima, postrzegany jako potencjalny kandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, zaginął w poniedziałek.

– Jestem głęboko zasmucony, z przykrością zawiadamiam wszystkich, że okazało się to straszliwą tragedią. Zespół poszukiwawczo-ratowniczy znalazł samolot w pobliżu wzgórza. Znaleziono go całkowicie zniszczonego, nikt nie przeżył – dodał Chakwera w przemówieniu do narodu.

Samolot wyleciał ze stolicy Malawi Lilongwe w poniedziałek o godzinie 09:17 (07:17 GMT), ale nie mógł wylądować na lotnisku Mzuzu zgodnie z planem o godz. 10:02 ze względu na słabą widoczność.

Nakazano mu powrót do Lilongwe, ale maszyna zniknęła z radaru, a kontrola lotów nie mogła nawiązać z nią kontaktu.

Prezydent Chakwera przekazał, że wszyscy pasażerowie samolotu zginęli w wyniku uderzenia w ziemie, a wojsko przewozi ich szczątki z powrotem do stolicy. – Pomimo doświadczenia załogi, coś strasznego stało się z tym samolotem podczas lotu powrotnego do Lilongwe, powodując jego upadek. Wszyscy jesteśmy zdruzgotani tą informacją – powiedział. Dokładne okoliczności tragedii ma wyjaśnić śledztwo.

Zarzuty korupcyjne

51-letni Saulos Klaus Chilima Chilima został aresztowany w 2022 r. w związku z zarzutami o korupcję. Jednak w zeszłym miesiącu sąd oddalił postawione mu zarzuty, po tym jak szef prokuratury złożył wniosek o umorzenie sprawy. Chilima zaprzeczył popełnieniu przestępstwa.

Malawi to państwo we wschodniej Afryce, bez dostępu do morza. Graniczy z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią. Populacja Malawi wynosi 20 mln osób.

