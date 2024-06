Katastrofa kolejowa w Czechach. Są ofiary śmiertelne

Według wstępnych informacji, cztery osoby nie żyją, ponad 2o jest rannych. Jak podaje Reuters, powołując się na lokalne władze, pociągi zderzyły się czołowo. RegioJet to prywatny ekspres. Drugim składem był pociąg towarowy należący do państwowego przewoźnika. Czeska policja przekazała, że na pokładzie było ponad 300 osób. Co najmniej 20 osób odniosło lekkie obrażenia, a kolejne trzy zostały poważniej ranne w wypadku.

Według Zarządu Kolei pociąg pasażerski obsługiwany przez RegioJet jechał nocą z Pragi do Koszyc we wschodniej Słowacji.

Na miejsce wypadku przybyło kilkadziesiąt jednostek policji, straży pożarnej i służb ratunkowych, które pomagały w ewakuacji osób znajdujących się w wagonach.

Przyczyna nieznana

Na nagraniach z katastrofy zamieszczonych w serwisie informacyjnym idnes.cz widać, że co najmniej jeden wagon wypadł z toru. Czeska telewizja podała, powołując się na rzecznika straży pożarnej, że pociąg towarowy przewoził węglik wapnia, chociaż pierwsze dwa wagony były puste, więc nie doszło do wycieku.

Minister transportu Martin Kupka, który udał się z ministrem spraw wewnętrznych na miejsce katastrofy, powiedział że rozpoczyna się dochodzenie w sprawie wypadku i jest zbyt wcześnie, aby spekulować na temat jego przyczyn.

twitter

Do tragedii odniósł się w mediach społecznościowych premier Czech. "Zderzenie dwóch pociągów w Pardubicach to wielkie nieszczęście. Wszyscy myślimy o ofiarach i rannych. Wszystkim pogrążonym w żałobie składam szczere kondolencje" – napisał Petr Fiala. Zarząd kolei uruchomił specjalną infolinię dla bliskich ofiar oraz rannych.

Czeskie media zwracają uwagę, że połączenie Praga – Koszyce – Czop, tuż przy ukraińskiej granicy, jest wykorzystywane głównie przez wojennych uchodźców jadących do rodzin w kraju.

Czytaj też:

"Wszystkie mury jakby zwalić się miały". Trzęsienia ziemi w Polsce. Które było największe?