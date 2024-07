Włochy przygotowują powszechny zakaz macierzyństwa zastępczego

Projekt ustawy został zatwierdzony przez senacką Komisję Sprawiedliwości. Niebawem trafi pod obrady senatorów. W Izbie Deputowanych został przyjęty już przed rokiem.

– W ten sposób Włochy potwierdzają, że należą do awangardy prawa, sprzeciwiając się nowym formom wykorzystywania kobiet i dzieci – oświadczyła Eugenia Roccella, minister ds. rodziny.

"Nie" dla surogacji

Projekt prawa przewiduje karę do dwóch lat więzienia i 1 mln euro grzywny dla wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie organizują lub reklamują macierzyństwo zastępcze również poza granicami Włoch. W wypadku dzieci urodzonych zagranicą włoskie władze konsularne i urzędy stanu cywilnego będą zobowiązane dowiedzieć się, czy dziecko nie urodziło się w wyniku surogacji.

Senator Campione, która przedstawi w senacie projekt ustawy, podkreśla że będzie ona chronić kobiety, które nie mogą być maszynami do reprodukcji, a także prawa najmłodszych do ich tożsamości i wiedzy, czyimi są dziećmi. Zauważa, że po przyjęciu tej ustawy Włoch będą pierwszym na świecie krajem, który przyjmie powszechny zakaz macierzyństwa zastępczego. Zdaniem Jacopa Coghe rzecznika Organizacji na rzecz Życia i Rodziny (Pro Vita & Famiglia) włoski precedens może otworzyć drogę do wprowadzenia międzynarodowego moratorium na praktykę macierzyństwa zastępczego.

Projekt ustawy posiada silne poparcie rządowej większości. – Szanujemy poglądy wszystkich, ale naszym zdaniem prawem dziecka jest posiadanie rodziny, która składa się z ojca i matki. Jest to wartość, która należy do naszej historii i naszej tożsamości politycznej. Poczęcie dzieci tak, jakby były produktami do kupienia, jest czystym szaleństwem – oświadczył senator Antonio De Poli przewodniczący Unii Centrum.

