Harcownicy wojny płci

Wchodzący właśnie na ekrany telewizyjne w Wielkiej Brytanii i Irlandii (premiera 10 października) serial sieci Paramount+ zatytułowany jest „Godzina policyjna” („Curfew”) i opowiada o społeczeństwie, w którym wszystkich mężczyzn obowiązuje godzina policyjna od siódmej wieczorem, do siódmej rano. Uzasadnione jest to potrzebą ograniczenia przemocy skierowanej przeciw kobietom. W świecie tego serialu wszyscy mężczyźni zmuszeni są nosić na kostkach elektroniczne czujniki, sygnalizujące ich miejsce pobytu.

Tak innowacyjne pomysły fabularne nawet w Zjednoczonym Królestwie wywołały wśród komentatorów niejakie kontrowersje. Wypowiedziała się na ich temat odtwórczyni głównej roli w serialu, aktorka Alexandra Burke. „Samo bycie kobietą sprawia, że odczuwa się często wiele trwogi” – stwierdziła pani Alexandra, znana dotychczas przede wszystkim z udanego występu w programie muzycznym X Factor. „Wiedziałam, że taki serial stanie się początkiem dyskusji. Wielu ludzi zgodzi się z pomysłem godziny policyjnej dla mężczyzn, a wielu będzie przeciw”.

Choć serialowy pomysł wyglądać może na koncept zupełnie fantastyczny, miał on już w Wielkiej Brytanii całkiem realne zwolenniczki. Rozbudzanie w kobietach strachu przed mężczyznami i wmawianie im, że to właśnie płeć męska stanowi źródło zakorzenionej w kulturze i chromosomach przemocy stanowi jeden z tematów kultowego w świecie anglosaskim serialu „Opowieści podręcznej”. Prawda ekranu szybko wkraczać zaczęła także w dziedzinę polityki. Już w roku 2021 zasiadająca w Izbie Lordów i pełniąca funkcję wiceburmistrza Londynu baronessa Jenny Jones zaproponowała w brytyjskim parlamencie wprowadzenie godziny policyjnej dla mężczyzn, od 18.00. Rozwiązanie to, zdaniem brytyjskiej polityk, miało „uczynić kobiety o wiele bezpieczniejszymi i zmniejszyć ich dyskryminację”. Dopiero po fali krytyki baronessa przyznała, że propozycja jej miała „raczej charakter symboliczny, niż dosłowny”.

Podobną linię obrony przyjęli ostatnio rzecznicy amerykańskiego wykładowcy uniwersytetu w Kansas, Philipa Lowcocka. Podczas swojego wykładu zaproponował on, by mężczyzn, odmawiających głosowania na startującą w wyborach prezydenckich kobietę, po prostu rozstrzelać.„To, co mnie frustruje, to fakt, że w naszym społeczeństwie znajdą się mężczyźni, którzy odmówią głosowania na potencjalną kobietę-prezydenta, ponieważ uważają, że kobiety nie są wystarczająco inteligentne, aby zostać prezydentem Moglibyśmy ustawić wszystkich tych facetów w szeregu i ich zastrzelić. Oni najwyraźniej nie rozumieją, jak działa świat” Skłonny do „ostatecznego rozwiązania” kwestii patriarchalnych wyborców akademik pożegnał się wprawdzie z macierzystą uczelnią, znalazł jednak wpływowych obrońców. Graham Piro, jeden ze współpracujących z uczelnią prawników zapowiedział już, że „uniwersytet niebawem o nas usłyszy. Postępowanie uczelni wygląda na skandaliczne naruszenie pierwszej poprawki do konstytucji USA”. Zdaniem prawnika, słowa wykładowcy były jedynie „żartobliwą hiperbolą”, nie zaś prawdziwą groźbą.

Wygląda na to, że rewolucja „woke” opanowująca właśnie świat anglosaskiego Zachodu nie ogranicza się tylko do rozniecania nienawiści pomiędzy grupami etnicznymi. „Wojna płci”, znana dotychczas miłośnikom literatury młodopolskiej i znawcom twórczości chorego psychicznie, acz utalentowanego szwedzkiego dramaturga, Augusta Strindberga, na dobre wkraczać zaczyna do współczesnej kultury masowej. Idea elektronicznych kajdanek i godziny policyjnej dla mężczyzn kłóci się jednak z pomysłem wysłania ich na wojnę z Putinem i Chinami. Dominujące w świecie politycznym Zachodu radykalne, „przebudzone” feministki nie były nigdy zwolenniczkami nadmiernej konsekwencji w myśleniu, więc tego rodzaju drobiazgi zapewne nie zaprzątają im główek.