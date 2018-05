Irak: Skazano na śmierć obywatela Belgii. Należał do ISIS

We wtorek Najwyższy Sąd Karny w Iraku skazał na śmierć Tariqa Jaduna, obywatela Belgii oskarżonego o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego. – Tariq Jadun, zwany również Abu Hamza al-Beljikiem, należał do ISIS, terrorystycznej grupy i brał udział w jej wielu operacjach – mówił Abdul-Sattar al-Bayraqdar, rzecznik sądu.

Al-Bayraqdar stwierdził, że Belg był odpowiedzialny m.in. za szkolenie dzieci – oddziałów tzw. "Młodych Kalifatu". Jadun miał być ponadto odpowiedzialny za organizację siatki terrorystycznej w Europie. Belg występował również w filmach propagandowych ISIS.

Rzecznik sądu dodał, że Jadun jest jednym z najgroźniejszych przestępców spośród obcokrajowców, którzy walczyli w Iraku i Syrii.

