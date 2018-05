Oficjalne wyniki referendum aborcyjnego w Irlandii

Wyniki procentowe kształtowały się następująco: za liberalizacją prawa opowiedziało się 66,4 proc. głosujących; przeciw było 33,6 proc. Oznacza to, że głos "za" oddał 1 mln 429 tys. 981 osób, a "przeciw" 723 tys. 632 osoby. W referendum udział wzięło ponad 64 proc. uprawnionych do głosowania. Media wskazują, że to bardzo wysoka frekwencja.

Uczestnicy referendum zostali zapytani, czy opowiadają się za zniesieniem konstytucyjnego zakazu aborcji sprzed 35 lat. Zakaz ten został częściowo uchylony w 2013 roku. Uchylenie dotyczył przypadku, kiedy zagrożone było życie matki.