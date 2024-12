Były komisarz UE Didier Reynders podejrzany o pranie pieniędzy

Belgijska policja przeprowadziła rewizję w kilku nieruchomościach należących do byłego komisarza UE ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa, podejrzewając, że doszło do prania pieniędzy – poinformowały we wtorek późnym wieczorem serwis Follow the Money oraz belgijski dziennik "Le Soir", a za nimi stacja Euronews.

Według tych doniesień Reynders miał kupować losy na loterię za pośrednictwem National Lottery, organizacji, którą kierował jako minister w latach 2007-2011. Następnie wyprane zyski miał przelewać na swoje prywatne konto.

Policja u Reyndersa. Czekano, aż wygaśnie jego immunitet

Śledztwo trwało od miesięcy, ale prokuratorzy czekali do niedzieli, kiedy upłynęła kadencja Reyndersa w Komisji Europejskiej, co oznacza również wygaśnięcie jego immunitetu w UE.

Reynders pełnił funkcję unijnego komisarza ds. sprawiedliwości od 2019 do 2024 r. Wcześniej, w latach 1999-2011 był ministrem finansów Belgii.

Media podają, że jedną z przeszukanych nieruchomości był prywatny dom Reyndersa. Były komisarz był przesłuchiwany przez policję do późnego wieczora we wtorek.

Podejrzenie prania pieniędzy

Jesienią 2019 r. belgijskie media ujawniły protokół przesłuchania byłego agenta belgijskiego wywiadu, który zarzucił Reyndersowi przestępstwa korupcji i prania pieniędzy. Prokurator umorzył postępowanie jeszcze w tym samym miesiącu wobec niestwierdzenia przestępstwa.

"Reynders rzekomo zaczął prać pieniądze, gdy był jeszcze aktywny w belgijskiej polityce, ale nie był już szefem National Lottery. Podejrzewa się, że kontynuował tę praktykę podczas pełnienia funkcji komisarza" – ustalił portal Follow the Money.

