Po Hitlerze, czyli nasze piękne rozliczenia

Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn to jeden z niewielu reliktów minionej epoki, gdy to miasteczko nad Renem było niemiecką stolicą. Dla Polaka to miejsce bardzo ciekawe i znaczące. Tu określa się, jak Niemcy powinni myśleć o swojej historii. A w historii RFN oficjalny, rządowy placet nad wizją dziejów uznawano i uznaje się do dziś za niezbędny, aby chronić kraj przed recydywą nazizmu. Powojenne Niemcy przypominają statecznego obywatela, który ma za sobą groźne uzależnienie i wciąż prześladowany jest obawą, że nałóg wróci. I tak jest z niemieckimi rozliczeniami z hitleryzmem. Każda generacja ma w tej kwestii swoje własne lęki i sposoby na odganianie brunatnych upiorów. Nic dziwnego, że Dom Historii RFN zdecydował się w końcu, aby sam ten proces stał się tematem osobnej ekspozycji. Jak więc wygląda ten niemiecki rozrachunek z własnymi rozliczeniami?

Gabinet osobliwości

Nachylam się nad sporą rzeźbą głowy Adolfa Hitlera umieszczoną w szklanej gablocie. Rzeźba jest dziełem Hedwig Marii Lay (1888–1978). Artystka już w latach 20. zachwyciła się nazizmem, ale – co więcej – udało się jej dotrzeć do Hitlera i namówić go do pozowania. Rzeźba na tyle spodobała się partyjnym bonzom, że zyskała od NSDAP oficjalne błogosławieństwo do bycia wzorem dla masowej produkcji dziesiątek tysięcy rzeźb. Zyski z licencji pozwoliły artystce na zbudowanie sobie domku w Düsseldorfie. Po 17 kwietnia 1945 r., kiedy Amerykanie wkroczyli do miasta, pani Lay wyniosła oryginał rzeźby do ogródka i zakopała w ziemi. W 1967 r. robotnicy, którzy przekopywali jej ogródek, przypadkiem wydobyli kłopotliwą pamiątkę. Artystka zaproponowała im, by wzięli sobie głowę Führera, nikt jednak nie połakomił się na taki upiorny prezent.