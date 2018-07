Rasistowski atak na Polaków w Wielkiej Brytanii. 19-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w dzielnicy Davidson's Mains na północnym zachodzie Edynburga. Dwóch Polaków w wieku 19 i 20 lat wraz ze swoją 20-letnią znajomą zostało zaczepionych w autobusie przez ok. dziesięciu nastolatków. Polacy zostali zwyzywani ze względu na narodowość. Kiedy opuścili autobus, doszło do starcia w trakcie którego 19-letni Polak został uderzony w tył głowy. Kiedy upadł na ziemie, napastnicy nie przestawali bić. Chłopak z poważnymi obrażeniami twarzy trafił do szpitala.

Szkocka policja poszukuje sprawców napaści na Polaków. Posterunkowy Gavin Howat z lokalnej komendy policji podkreślił, że nie będzie tolerancji dla tego rodzaju przestępstw.