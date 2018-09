Cnotę stracił, dolary zarobił, z #MeToo się zabawił

Sławomir Jastrzębowski || No, niech powiedzą mi państwo, ale tak szczerze, na ucho, czy tego chłopaczka to trzeba podziwiać, wyśmiewać, naśladować czy oburzać się na niego? No bo ja się nie mogę zdecydować! Faktem jest, że chłopaczek jest autorem najcudniejszego, niespodziewanego i słodkiego zwrotu w lewackiej akcji #MeToo.

Przykro mi z powodu mojego braku subtelności, ale gdy myślę o numerze, który wykręcił, nie mogę przestać się śmiać. Chłopaczek nazywa się Jimmy Bennett i ma 22 lata. Jest takim aktorkiem i zagrał właśnie rolę życia. Przypomniał sobie (no bo przez parę lat zupełnie nie pamiętał), że on jako 17-latek został podstępnie wykorzystany seksualnie przez śliczną, ale o 20 lat starszą od niego aktoreczkę.