Zamieszki w Minneapolis. Melania Trump zabrała głos

W sobotę (24 stycznia) w Minneapolis funkcjonariusze straży granicznej (Border Patrol) zastrzelili 37-letniego obywatela USA Alexa Prettiego, który pracował jako pielęgniarz w lokalnym szpitalu dla weteranów. Mężczyzna uczestniczył w demonstracjach trwających w związku z zastrzeleniem w tym mieście Renee Good przez agenta ICE.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oświadczył, że funkcjonariusz strzelał w obronie własnej, gdy mężczyzna zbliżał się do niego z bronią palną i opierał się próbom rozbrojenia go. Wersji wydarzeń przedstawionej przez DHS zaprzeczają lokalne władze – gubernator stanu Minnesota Tim Walz nazwał to "bzdurą".

Kilkanaście dni wcześniej w Minneapolis agent imigracyjny zastrzelił Renee Nicole Good.

Melania Trump: Jestem przeciwko przemocy

Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła we wtorek Melania Trump. Amerykańska pierwsza dama wygłosiła swój apel na antenie telewizji Fox News. Żona prezydenta USA zabrała głos w związku z zaplanowaną na 29 stycznia br. premierą filmu dokumentalnego pod tytułem "Melania". Produkcja prezentuje 20 dni poprzedzających inaugurację prezydentury Donalda Trumpa z perspektywy jego małżonki.

– Musimy się zjednoczyć. Apeluję o jedność. Wiem, że mój mąż, prezydent, przeprowadził wczoraj wspaniałą rozmowę z gubernatorem [Minnesoty – przyp. red.] i burmistrzem [Minneapolis – przyp. red.]. Pracują razem nad tym, by zapanował pokój, by nie było rozruchów – powiedziała Melania Trump.

– Jestem przeciwko przemocy, więc proszę, jeśli bierzecie udział w proteście, protestujcie w sposób pokojowy. Musimy się zjednoczyć w tych czasach – podkreśliła amerykańska pierwsza dama.

Stacja CNN, odnosząc się do wystąpienia żony prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwróciła uwagę, że Melania Trump rzadko komentuje bieżące wydarzenia w kraju. To tylko dowodzi, jak szczególny charakter miało jej wystąpienie.

Czytaj też:

Trump zabrał głos ws. strzelaniny w Minneapolis. "Analizujemy wszystko"Czytaj też:

JD Vance przywołał historię z Minneapolis. "Funkcjonariuszy okrążono"