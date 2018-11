Przywódca Światowego Kongresu Żydów krytykuje Niemcy. "Przypomina się noc kryształowa"

Ronald Lauder udzielił wywiadu „Welt am Sonntag", w którym skrytykował ruchy neonazistowskie występujące w Niemczech. Jego zdaniem takie manifestacje przypominają najgorsze wydarzenia z przeszłości. "Gdy my jako Żydzi widzimy te marsze i słyszymy antysemickie slogany jak „Heil Hitler”, przypomina nam się to, co się stało podczas „nocy kryształowej” w 1938 roku" – ocenił Lauder.

Przywódca Światowego Kongresu Żydów stwierdził, że "wszystko jest ze sobą powiązane", a skoro dzisiejsze Niemcy zezwalają na takie manifestacje, to wysyłają w świat sygnał, że "uchylają się od odpowiedzialności".

Lauder ponadto skrytykował niemiecki rząd za jego podejście do zrabowanych w czasie II wojny światowej dzieł sztuki. Jego zdaniem Niemcy za opieszale postępują w kwestii dokumentowania zrabowanych dzieł sztuki. "Niemcy są historycznie odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Wiemy, że Holocaust tutaj się rozpoczął i stąd się rozszerzył" – podkreslił Lauder.

