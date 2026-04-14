Biały Dom o porażce Orbana. "Wiedzieliśmy"
Viktor Orban i J.D. Vance Źródło: Viktor Orban, Facebook
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przyznał, iż Biały Dom miał świadomość, że Viktor Orban prawdopodobnie przegra wybory parlamentarne. Dlaczego więc Amerykanie zdecydowali się na poparcie lidera Fideszu?

Do wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, które przyniosły porażkę Fideszu Viktora Orbana, J.D. Vance odniósł się w rozmowie z Fox News.

J.D. Vance komentuje wyniki wyborów na Węgrzech

Zdaniem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, ustępujący węgierski przywódca to wspaniały facet, który wykonuje świetną robotę, zaś jego 16-letnie rządy przyniosły na Węgrzech "fundamentalne zmiany".

Vance tłumaczył, że powodem udzielenia Orbanowi poparcia przed wyborami parlamentarnymi nie było to, że nie potrafią analizować sondaży. – Z pewnością wiedzieliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Viktor przegra te wybory – oświadczył, po czym dodał: "Zrobiliśmy to, ponieważ jest jednym z niewielu europejskich przywódców, którzy byli gotowi przeciwstawić się biurokracji w Brukseli, która wyrządza Stanom Zjednoczonym bardzo, bardzo wiele zła".

Zdaniem wiceprezydenta USA, decyzja o wsparciu Orbana była słuszna. – By stać u boku osoby, która stała przy nas przez bardzo długi czas – podsumował.

J.D. Vance w Budapeszcie

Przypomnijmy, że wiceprezydent USA przybył 7 kwietnia do Budapesztu, gdzie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Podkreślał wówczas, że unijne kierownictwo usiłuje tłumić głos Węgrów, bo nie akceptuje premiera, który realizuje przede wszystkim interesy swojego społeczeństwa, a nie interesy brukselskich elit. Wskazywał, że naród węgierski ma prawo do wyboru władz takich, jakie uzna za najlepsze dla siebie. – Naród węgierski powinien zadać sobie pytanie, nie kto jest proamerykański albo proeuropejski, ale kto jest prowęgierski — zaznaczył wiceprezydent USA, dodając, że naciski Komisji Europejskiej na Węgrów są "godne pożałowania". – Naród węgierski ma prawo do suwerenności – mówił J.D. Vance.

