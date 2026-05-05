Upadł rząd Rumunii. Parlament zdecydował

– Ten wniosek o wotum nieufności jest fałszywy, cyniczny i sztuczny – ubolewał Bolojan podczas pełnej emocji debaty poprzedzającej głosowanie. – Każdy kraj, w obliczu licznych kryzysów, starałby się konsolidować rządy, a nie je zmieniać – dodał.

Za wotum nieufności dla rządu Bolojana zagłosowało 281 deputowanych rumuńskiego parlamentu. Do obalenia rządu potrzeba było 233 głosów. Za odwołaniem liberalnego premiera Ilie Bolojana i jego gabinetu opowiedziała się Rumuńska Partia Socjaldemokratyczna. Po opuszczeniu przez partię w kwietniu koalicji, ta utraciła większość w parlamencie.

Bolojan i jego Narodowo-Liberalna Partia sprawują władzę od 2025 roku, po rezygnacji byłego premiera Marcela Ciolacu. Jego dymisja nastąpiła niecały rok po tym, jak w Rumunii odbyły się wybory prezydenckie, w których burmistrz Bukaresztu, Nicușor Dan, pokonał lidera Sojuszu na rzecz Związku Rumunów, George'a Simiona.

"Simiona powszechnie uważa się za mózg upadku Bolojana. Jego skrajnie prawicowa partia zyskuje na popularności w sondażach, a jej szanse prawdopodobnie jeszcze wzrosną w okresie przedłużającej się niestabilności, która zagrozi i tak już niepewnym perspektywom gospodarczym kraju. Rumunia musi zakończyć kluczowe reformy do sierpnia, aby odblokować około 11 miliardów euro funduszy UE. Jeśli nie uporządkuje finansów publicznych, może również stanąć w obliczu obniżenia ratingu kredytowego" – opisuje serwis Politico.

Będą przedterminowe wybory?

Lider skrajnej prawicy wezwał do przedterminowych wyborów podczas wtorkowej debaty w parlamencie. – Patrzymy na przyszłość tego kraju, przyszły rząd i przywracamy nadzieję Rumunom – powiedział. – Los Rumunii musi zostać rozstrzygnięty głosami Rumunów – dodał.

Jednak przedterminowe wybory przed końcem obecnej kadencji parlamentu w 2028 roku są uważane za mało prawdopodobne. Zamiast tego prezydent Dan ma rozpocząć konsultacje z liderami partii w celu utworzenia nowego rządu koalicyjnego pod przewodnictwem nowego premiera.

Bolojan jest siódmym premierem, który odwołany obalony w wyniku wotum nieufności od czasu przywrócenia demokratycznych rządów po rewolucji rumuńskiej w 1989 roku.

