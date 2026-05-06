Nie żyje założyciel CNN. Ted Turner miał 87 lat

"Ted Turner, medialny nonkonformista i filantrop, założyciel CNN, pionierskiej całodobowej stacji telewizyjnej, która zrewolucjonizowała wiadomości telewizyjne, zmarł spokojnie w środę, w otoczeniu rodziny" – poinformował portal stacji CNN.

Założona przez Turnera w 1980 r. telewizja była pierwszą całodobową stacją kablową nadającą wyłącznie informacje. Urodzony 19 listopada 1938 r. w Ohio przedsiębiorca zbudował medialne imperium, w skład którego wchodziła nie tylko telewizja informacyjna oraz kanały z filmami i kreskówkami, ale także profesjonalne drużyny sportowe, takie jak baseballowa Atlanta Braves.

Turner był żeglarzem, filantropem, który założył Fundację Narodów Zjednoczonych, aktywistą dążącym do globalnej eliminacji broni jądrowej oraz działaczem na rzecz ochrony przyrody. Stworzył nawet kreskówkę "Kapitan Planeta", aby edukować dzieci w kwestiach dotyczących środowiska. W 1991 r. Turner został ogłoszony Człowiekiem Roku przez magazyn "Time" za "wpływanie na dynamikę wydarzeń i sprawianie, że widzowie w 150 krajach stali się natychmiastowymi świadkami historii".

Ted Turner zmagał się z ciężką chorobą

– Ted był niezwykle zaangażowanym i oddanym liderem, nieustraszonym i zawsze gotowym do kierowania się intuicją i własną oceną – powiedział Mark Thompson, prezes i dyrektor generalny CNN Worldwide. – Był i zawsze będzie duchem przewodnim CNN. Ted jest gigantem, na którego barkach stoimy, i wszyscy poświęcimy dziś chwilę, aby docenić jego wkład i wpływ na nasze życie i świat – dodał.

Turner był trzykrotnie żonaty i rozwiedziony, miał pięcioro dzieci. Jego trzecie małżeństwo, z Jane Fondą, które trwało 10 lat, zakończyło się w 2001 r.

W ostatnich latach Ted Turner zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Tuż przed 80. urodzinami, w 2018 r. wyznał, że zmaga się z postępującą chorobą mózgu – otępieniem z ciałami Lewy'ego (DLB). Nie podano przyczyny zgonu przedsiębiorcy.