Wietnam: W czwartek pierwsza w kraju beatyfikacja męczennika XX wieku

W Kościele, którego historia naznaczona jest świadectwem licznych męczenników, ks. Diep będzie pierwszym kapłanem spośród wielu wietnamskich duchownych zamordowanych w XX wieku za wierność Ewangelii, wyniesionym do chwały ołtarzy. Uroczystości będzie przewodniczył kard. Luis Antonio Tagle, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, pełniący funkcję specjalnego wysłannika papieża Leona XIV. Jego obecność ma również wymiar dyplomatyczny i jest postrzegana jako ważny znak w rozwijających się relacjach między Wietnamem a Stolicą Apostolską.

Oczekuje się, że na beatyfikację przybędzie ponad 70 tys. pielgrzymów. Z tej okazji przed sanktuarium przygotowano teren o powierzchni około pięciu hektarów z namiotami, telebimami, systemem nagłośnienia, punktami medycznymi oraz zapleczem sanitarnym. Odsłonięto również nowy portret i figurę przyszłego błogosławionego, a w sanktuarium otwarto bibliotekę oraz salę pamięci poświęcone jego życiu i posłudze.

Charyzmatyczny ksiądz

Ks. François-Xavier Truong Buu Diep urodził się 1 stycznia 1897 r. w prowincji An Giang. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r. Posługiwał głównie na terenach wiejskich delty Mekongu, przyczyniając się do powstania wielu parafii zarówno w Wietnamie, jak i w sąsiedniej Kambodży. Zasłynął jako gorliwy duszpasterz, oddany ubogim i wiernym, których chronił w czasie wojny indochińskiej. Mimo grożącego mu niebezpieczeństwa oraz próśb parafian, aby ratował własne życie, odmówił opuszczenia wspólnoty.

– Moje życie i moja śmierć są dla mojej owczarni. Pasterz musi pozostać tam, gdzie jest owczarnia – miał powiedzieć swoim wiernym.

W marcu 1946 r., podczas ataku komunistycznych oddziałów Viet Minh, ks. Diep dobrowolnie ofiarował swoje życie, by ocalić około 70 parafian aresztowanych wraz z nim z powodu wyznawanej wiary. Został poddany torturom i zamordowany przez grupę japońskich dezerterów, którzy wstąpili do sił Viet Minh kierowanych przez Ho Chi Minha. Jego okaleczone ciało wrzucono do stawu. Papież Franciszek uznał jego męczeństwo 25 listopada 2024 r.

Kult ks. Diepa wykracza daleko poza środowisko katolickie. Agencja UCA News przytacza świadectwo Hong Quang Hoia, buddyjskiego murarza, który zamierza uczestniczyć w beatyfikacji, dziękując za dwie łaski otrzymane po pielgrzymce do sanktuarium: znalezienie pracy po jej utracie w 2020 r. oraz ocalenie z poważnego wypadku na budowie rok później.

Do szczególnych czcicieli ks. Diepa należał również kard. Jean-Baptiste Pham Minh Man, emerytowany arcybiskup Ho Chi Minh City, zmarły 22 marca br. Miał okazję poznać przyszłego błogosławionego jeszcze jako dziecko. W rozmowie z AsiaNews wspominał go jako „świętego kapłana, zawsze zatroskanego o przyszłość Kościoła i zachęcającego wiernych do pełnego oddania się wierze”.

– Gdziekolwiek się udawał, angażował się w budowę kościołów i domów dla wiernych. Żył dla nich i dla nich oddał swoje życie – podkreślał zmarły kardynał.