Skandal wstrząsnął Niemcami. Niewykluczona rekonstrukcja rządu

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, że dymisja Jensa Spahna z funkcji szefa frakcji CDU/CSU może być okazją do rekonstrukcji rządu.

Rekonstrukcja rządu w Niemczech? Kanclerz Merz nie wyklucza

– Mogłaby to być dobra okazja do zmian rządzie – ocenił w wywiadzie dla stacji telewizyjnej ZDF.

Głównym faworytem na miejsce Jensa Spahna jest szef Urzędu Kanclerskiego, Thorsten Frei.

Jeśli to on stanie na czele klubu CDU/CSU, to kanclerz Niemiec będzie musiał obsadzić jego dotychczasowe stanowisko kimś innym.

– To faktycznie okazja, by jeszcze raz przeanalizować obecny skład rządu – dodał kanclerz.

Skandal wokół surogacji byłego szefa frakcji CDU/CSU

Jens Spahn i jego mąż poinformowali w środę, że zostali rodzicami. Dziecko homoseksualnej parze urodziła surogatka w USA.

Informacja odbiła się szerokim echem w Niemczech. Wśród opinii publicznej wywołała debatę na temat surogacji oraz podwójnych standardów.

W Niemczech macierzyństwo zastępcze jest zakazane. Legalizacji surogacji – z powodów etycznych – sprzeciwia się CDU. Sam Jens Spahn w przeszłości mówił, że jako chrześcijanin nie może zaakceptować surogacji.

Na polityka spadła ogromna krytyka.

Jens Spahn podał się do dymisji z funkcji przewodniczącego frakcji CDU/CSU.

W piśmie skierowanym do członków chadecji, do którego dotarła agencja dpa, Jens Spahn napisał: "W ostatnich dniach uświadomiłem sobie, że mojego osobistego szczęścia, jakim jest założenie rodziny wspólnie z moim mężem oraz zostanie ojcem, nie da się pogodzić z pełnioną przeze mnie funkcją polityczną".

Skrytykował przy tym "narastającą bezwzględność w debacie publicznej". Jens Spahn dodał, że "w ostatnich dniach stało się dla niego coraz bardziej oczywiste, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza".

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