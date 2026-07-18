Polityk podał się do dymisji. To efekt skandalu z surogacją

Do dymisji wezwał Jensa Spahna wezwał wcześniej lider chadeków, kanclerz Niemiec, Friedrich Merz.

Skandal w Niemczech po tym, jak polityk i jego mąż skorzystali z surogacji

Jens Spahn i jego mąż poinformowali w środę, że zostali rodzicami. Dziecko homoseksualnej parze urodziła surogatka w USA.

Informacja odbiła się szerokim echem w Niemczech. Wśród opinii publicznej wywołała debatę na temat surogacji oraz podwójnych standardów.

W Niemczech macierzyństwo zastępcze jest zakazane. Legalizacji surogacji – z powodów etycznych – sprzeciwia się CDU. Sam Jens Spahn w przeszłości mówił, że jako chrześcijanin nie może zaakceptować surogacji.

Na polityka spadła ogromna krytyka. Politycy CDU/CSU nawoływali go do dymisji.

"FAZ" zastanawia się, nad tym, że "w sytuacji, gdy Jens Spahn powołuje się na interpretację niemieckiego prawa, zgodnie z którą macierzyństwo zastępcze w zasadzie nie jest w ogóle zabronione, nasuwa się pytanie, dlaczego musiał spełnić swoje pragnienie posiadania dziecka w Ameryce".

Gazeta podkreśla, że Jens Spahn podjął decyzję niezgodną z linią swojej partii i nie w duchu obowiązującego prawa niemieckiego, które wyznacza tę linię. A to sprawia, że "sprawa prywatna" staje się kwestią polityczną. "Czy Spahn, najwyższy reprezentant koalicji rządowej w Bundestagu, stoi ponad prawem?" – zapytał "FAZ".

Jens Spahn podał się do dymisji

W piśmie skierowanym do członków chadecji, do którego dotarła agencja dpa, Jens Spahn napisał: „W ostatnich dniach uświadomiłem sobie, że mojego osobistego szczęścia, jakim jest założenie rodziny wspólnie z moim mężem oraz zostanie ojcem, nie da się pogodzić z pełnioną przeze mnie funkcją polityczną”.

Skrytykował przy tym "narastającą bezwzględność w debacie publicznej". Jens Spahn dodał, że "w ostatnich dniach stało się dla niego coraz bardziej oczywiste, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza".

Do czasu wyboru jego następcy obowiązki przewodniczącego frakcji CDU/CSU przejmie Alexander Hoffmann z CSU.

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