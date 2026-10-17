Tylu cywilów zginęło na Ukrainie. Przerażający bilans

Jak podaje US News, powołując się na dane misji ONZ monitorującej prawa człowieka w Ukrainie, liczba ofiar śmiertelnych i rannych we wrześniu była o 85 proc. wyższa niż rok wcześniej. Sytuacja obejmuje 22 regiony i Kijów, gdzie cywile ginęli lub odnosili obrażenia przez 22 z 30 dni miesiąca. To najbardziej tragiczny bilans od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Najtragiczniejszy bilans wojny od lat

ONZ podkreśla, że liczba zabitych cywilów utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów od lat. Tylko we wrześniu w wyniku rosyjskich ataków zginęło co najmniej 328 cywilów, a 2105 zostało rannych.

W nocy z 6 na 7 października rosyjski atak rakietowy i dronowy na Pryłuki w obwodzie czernihowskim doprowadził do śmierci 22 cywilów. 45 osób zostało rannych.

– Pierwsze dwa tygodnie października należały do najtragiczniejszych okresów dla ludności cywilnej od lat – przekazała Danielle Bell, szefowa misji ONZ.

Zełenski zapowiada ataki na rosyjskie rafinerie

Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej – poinformował w tym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Deklaracja padła po tym, jak Kijów wstrzymał uderzenia w związku z ogłoszonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozejmem energetycznym.

– Blokada ataków na rafinerie została zniesiona. Koniec – powiedział Zełenski, cytowany przez "Financial Times". Ukraiński prezydent wyraził frustrację z powodu dalszych rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, mimo czasowego wstrzymania przez Kijów uderzeń na podobne cele w Rosji.

Według Zełenskiego w wyniku rosyjskich ataków około 600 tys. osób zostało pozbawionych prądu.

Prezydent Ukrainy skrytykował również administrację Trumpa za dążenie do zawierania porozumień gospodarczych z Moskwą oraz – jak ocenił – przychylne podejście amerykańskiego przywódcy do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

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