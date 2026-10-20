Trump ma najniższe poparcie w historii. Amerykanie bezlitośni dla prezydenta

Zgodnie z wynikami nowego sondażu Ipsos dla agencji Reuters, zaledwie 31 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia działalność Donalda Trumpa jako prezydenta USA. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni, a zarazem najniższy wynik w obu kadencjach.

Sondaż: Trump z najniższym poparciem w historii

47 proc. badanych stwierdziło, że gdyby wybory odbywały się dziś, zagłosowaliby na Demokratów, zaś 35 proc. – na Republikanów. Reuters podkreśla, że to największa w obecnym cyklu wyborczym przewaga Demokratów nad Republikanami.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzony dwa tygodnie wcześniej wykazywał, że Demokraci wyprzedzali Republikanów o 7 pkt proc. – wówczas to Demokraci uzyskiwali 44 proc., a Republikanie – 37 proc.

Poparcie dla Trumpa spadło po ataku USA i Izraela na Iran

Popularność Donalda Trumpa spadła po tym, jak w lutym USA wraz z Izraelem zaatakowały Iran. Wojna doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen paliw, co obciążyło budżety gospodarstw domowych.

Prezydent USA Donald Trump w kampanii wyborczej obiecywał powstrzymywanie inflacji i unikanie długotrwałych wojen. Po ataku na Iran deklarował, że konflikt potrwa kilka tygodni, argumentując, że wojna jest jedynym sposobem, by zapobiec rozwojowi przez Iran broni jądrowej, która mogłaby zagrozić światu. Iran okazał się jednak odporny na konflikt.

Aż 68 proc. Amerykanów negatywnie ocenia sposób, w jaki Donald Trump radzi sobie z gospodarką. W tej grupie jest 37 proc. osób identyfikujących się jako Republikanie.

Sondaż Ipsos dla Reuters trwał cztery dni i został przeprowadzone przez internet. Wzięło w nim udział 1679 dorosłych Amerykanów, w tym 1279 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosi 2 pkt proc. dla ogółu respondentów i 3 pkt proc. dla zarejestrowanych wyborców.

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