Ukraina bez Patriotów. USA zatrzymują dostawy

"The Washington Post" pisze, że USA nie odrzucają formalnie wniosków dotyczących przekazania rakiet. Transfer został jednak wstrzymany, gdyż sekretarz obrony Pete Hegseth nie wykonał wymaganych działań. Dopóki transfer Patriotów nie otrzyma oficjalnej zgody, dopóty pociski nie zostaną przekazane.

Decyzja należy do USA mimo że niektóre rakiety pochodzą z państw partnerskich, a nie Stanów Zjednoczonych. Pociski zostały jednak wyprodukowane w Ameryce, dlatego to USA mają prawo do ostatecznej decyzji ws. eksportu amerykańskiego sprzętu.

"The Washington Post" utrzymuje, że na Ukrainie pozostało "zaledwie kilka" pocisków. Gazeta zwraca uwagę, że problem z przekazaniem pocisków pojawił się w trakcie nasilającego się sporu między Trumpem a Zełenskim.

Trump stawia Ukrainę pod ścianą

Przyszłość amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy staje się coraz bardziej niepewna. W ostatnich dniach doszło do kolejnych napięć między Waszyngtonem a Kijowem, a jednym z głównych punktów spornych pozostają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne obiekty energetyczne. Prezydent USA Donald Trump domaga się ograniczenia takich uderzeń. Administracja amerykańska argumentuje, że ataki na rosyjski sektor naftowy przyczyniają się do wzrostu cen paliw.

Dla Ukrainy oznaczałoby to jednak rezygnację z istotnego instrumentu nacisku na Rosję, której dochody z eksportu surowców pomagają finansować działania wojenne.

Putin chce rozmów z Chinami i USA

Władimir Putin zabiega o zorganizowanie trójstronnego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Tematem rozmów miałoby być zakończenie wojny na Ukrainie.

Według informacji amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" propozycja padła podczas rozmowy telefonicznej Putina z Trumpem 9 października. Rosyjski przywódca ma liczyć na wynegocjowanie rozwiązania korzystnego dla Moskwy, które mogłoby obejmować również ustalenia dotyczące przyszłości okupowanych ukraińskich terytoriów.

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