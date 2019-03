"Charlie Hebdo" znów szokuje. Obrzydliwa okładka francuskiego magazynu

Zamachy w Nowej Zelandii. Sprawca transmitował masakrę w meczecie

Zginęło co najmniej 49 osób, kilkadziesiąt jest rannych – władze wciąż nie potwierdzają, czy to ostateczny bilans ofiar ataków na meczety w Nowej Zelandii. Masakrę do jakiej doszło w miejscowości Christchurch na żywo transmitował w...