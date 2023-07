Jaki sprawdził w PE, czy orędowniczka sankcji na Polskę wie, o czym mówi

Europoseł Suwerennej Polski zamieścił na Twitterze nagranie pokazujące fragment obrad Parlamentu Europejskiego, w którym zadaje pytanie europoseł Zielonej Lewicy z Holandii.

Jaki informuje, że Tineke Strik to od lat jedna z głównych inicjatorek wzywania instytucji UE do stanowienia sankcji na Polskę, w tym z powodu nowelizacji przepisów Krajowej Radzie Sądownictwa, które nie podobają się części środowisk unijnych.

Jaki: Wie Pani, na czym polegają zmiany w KRS?

"Wreszcie udało mi się zapytać ją na żywo, czy w ogóle wie, na czym te zmiany polegają" – wskazuje Jaki.

Na nagraniu słyszymy pytanie – Mówiła pani, że jest problem z Krajową Radą Sądownictwa. Czy wie Pani, co dokładnie Polska zmieniła w KRS? – pyta europoseł Suwerennej Polski.

Następnie odpowiedź Tineke Strik. – No właśnie problem w tym, że Krajowa Rada Sądownictwa nadal nie jest niezależna. Rząd decyduje, kto jest w tej KRS – mówi holenderska europoseł.

W dalszej części nagrania Jaki przypomina, że zmiany w polskiej ustawie o KRS nie do końca na tym polegają. – Te zmiany nie upoważniły rządu, by decydował, kto wchodzi w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Członek rządu zawsze był członkiem KRS, co jest ujęte w konstytucji – mówi Jaki.

– Sejm mianował jedynie część KRS dokładnie jak ma to miejsce w Hiszpanii. W Polsce porzuciliśmy system, w którym sędziowie są mianowani przez innych sędziów – tłumaczy raz jeszcze polityk.

