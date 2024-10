Zawieszone prawo do azylu. Szefowa KE poparła pomysł Tuska

Propozycja Donalda Tuska dot. o czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa od azylujest krytykowany przez część środowisk lewicowych. Premierowi zarzuca się, że odmawiając azylu, łamie prawa człowieka.

Tymczasem w trakcie czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowa Komisji Europejskiej wyraziła aprobatę dla pomysłu Tuska. – Można czasowo i odpowiednio zawiesić system azylowy, aby odpowiedzieć na hybrydowy atak – powiedziała podczas dyskusji za zamkniętymi drzwiami. Jej wypowiedź przytacza RMF FM.

– To nie jest nieregularna migracja, chodzi o zdolność Unii Europejskiej do obrony przed hybrydowym atakiem – miała powiedzieć von der Leyen.



Stanowisko Polski miały poprzeć państwa bałtyckie oraz Finlandia, które wskazywały, że mierzą się z podobnymi problemami. Z aprobatą zareagowały również Hiszpania czy Grecja.

RMF FM podkreśla jednak, że dyskusja nie zakończyła się konkretnymi decyzjami." Była to okazja do szczerej wymiany zdań, która zapoczątkuje ostrzejsze podejście UE w kwestii migracji" – czytamy.





Strategia migracyjna rządu

Premier Donald Tusk ogłosił niedawno nową strategię migracyjną Polski. O tym, co konkretnie ona zawiera informował portal Money.pl. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dokument zatytułowany "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy, takie jak: kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu, dostępu do rynku pracy czy integracji.

Strategia "przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa". Procesy migracyjne mają być "szczegółowo regulowane". Rząd będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu. Ciałem kluczowym dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji.

