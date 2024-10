Żukowska krytykuje Tuska: Nie rozumiem, czemu mamy naruszać konstytucję

Propozycja Donalda Tuska dot. o czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa od azylujest krytykowany przez część środowisk lewicowych. Premierowi zarzuca się, że odmawiając azylu, łamie prawa człowieka.

Żukowska: Łamanie konstytucji

Ostro o planach rządu wypowiada się polityk Lewicy Anna Żukowska. – Ja się zastanawiam, po co w takim razie była ta ustawa pozwalająca na bezkarne strzelanie do osób, które będą próbowały w sposób agresywny przekroczyć naszą granicę– stwierdziła w Polsat News.

– Uzasadnienie było takie, że to ma odstraszać te osoby, które chciałyby nielegalnie przekroczyć naszą granicę, które chciałyby atakować naszych żołnierzy czy funkcjonariuszy Straży Granicznej, żeby tego nie robiły, żeby wiedziały, że może im za to grozić nawet śmierć. W przypadku jak wysyłamy komunikat „może ci grozić śmierć” to po co jeszcze dodatkowo komunikat „może ci grozić to, że nie będziesz mógł złożyć wniosku o azyl” – mówiła dalej.

Żukowska de facto przyznała, że działania premiera są złamaniem konstytucji oraz stanowią podeptanie praw człowieka. – Nie rozumiem, czemu mielibyśmy jeszcze tutaj ograniczać prawa człowieka, naruszać konstytucję (...). Ja wiem, że rządziło Prawo i Sprawiedliwość, przyzwyczaiło Polki i Polaków do tego, że można wszystko złamać, można nie przestrzegać Konstytucji, tylko jeżeli będziemy tak dalej postępować, że będziemy mówili „prawa człowieka, ale tak nie do końca”, przyjdzie kolejny rząd […] i też będzie tak postępował w sprawie innych praw, to jest groźne– mówiła polityk.

Strategia migracyjna rządu

Premier Donald Tusk ogłosił niedawno nową strategię migracyjną Polski. O tym, co konkretnie ona zawiera informował portal Money.pl. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że dokument zatytułowany "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy, takie jak: kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu, dostępu do rynku pracy czy integracji.

Strategia "przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa". Procesy migracyjne mają być "szczegółowo regulowane". Rząd będzie domagał się zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu. Ciałem kluczowym dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji.

