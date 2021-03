Polacy funkcjonują w ramach restrykcji o różnym nasileniu już ponad rok. Wielu zadaje sobie pytanie, czy i kiedy nastąpi powrót do normalności. Tymczasem prof. Włodzimierz Gut zwraca uwagę, że kwestia zakończenia epidemii pozostaje kwestią umowną.

Prof: Gut: wirus z nami zostanie

– Pandemia będzie trwała do momentu ogłoszenia jej zakończenia, ponieważ wirus zostanie. Sprawa jest umowy, przy jakim poziomie zakażeń w populacji ogłosi się koniec pandemii – powiedział na antenie Radia Gdańsk prof. Włodzimierz Gut.

Często goszczący w mediach lekarz przyznał zatem, że zakończenie epidemii zależy w zasadzie od określenia umownego poziomu zakażeń.

"To, czy będą kolejne fale pandemii, zależy od zachowań ludzkich, bo to ludzie przenoszą wirusa. Najczęściej zakażamy, zanim się dowiemy, że sami jesteśmy zakażeni" –zastrzegł wirusolog.

Podczas rozmowy w Radio Gdańsk prof. Gut nawiązał także do kwestii dostępności testów w dyskontach. "Nie wyobrażam sobie, że ktoś wykonuje test sam w domu. Poza tym, żeby badanie miało znaczenie diagnostyczne, musi być ono sprawdzone i autoryzowane, by uniknąć najróżniejszych pomyłek" – oznajmił.

Ponad 25 tys. zakażeń, ponad 450 zgonów

Przypomnijmy, że od kilkunastu dni w Polsce notuje się wzrost liczby zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środowym komunikacie o 25 052 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem.

Resort zdrowia podał również, że z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 350 osób.

We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 21 183 chorych na COVID-19, w poniedziałek – 20 249, w niedzielę – 19 654, w sobotę – 19 541, zaś w piątek – 19 102. Tydzień temu, 10 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 378 pacjentów.

Kolejny lockdown

Rząd wprowadził najpierw dodatkowe obostrzenia na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego. W środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił jednak następny lockdown na terenie całego kraju. Tym razem na okres dłuższy niż dwa tygodnie. Lockdown potrwa od 20 marca co najmniej do 9 kwietnia. We wszystkich województwach zostaną zamknięte hotele, galerie handlowe, kina, teatry i muzea, a obiekty sportowe i Kościoły będą funkcjonować w odpowiednim reżimie sanitarnym.

