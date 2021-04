Dworczyk zapowiada kolejne przyspieszenie. "Planujemy 1,6 mln szczepień w tym tygodniu"

– Przekroczyliśmy właśnie 10 milionów 300 tysięcy łącznie wykonanych szczepień, pierwszą i drugą dawką. To jest efekt przyspieszania naszego programu, przyspieszania oczywiście na ile pozwalają nam na to dostawy szczepionek. Chciałbym zaprezentować również taki wykres, który pokazuje wzrost tej dynamiki średnio w ciągu ostatnich kilku tygodni o 200 tysięcy przyspieszamy liczbę szczepień wykonywanych tygodniowo. W zeszłym tygodniu, w tym który się skończył, wykonaliśmy milion 400 tysięcy szczepień. To oznacza że w tej chwili średnie tempo szczepienia dzienne jest na poziomie 200 tysięcy wykonywanych iniekcji. W tym tygodniu również planujemy dalsze przyspieszanie, planujemy wykonanie miliona 600 tysięcy szczepień pomimo tego, że mamy przed sobą majówkę – stwierdził Michał Dworczyk na konferencji prasowej w KPRM.

4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców

Jak poinformował Dworczyk, dzisiaj przedsiębiorcy zostaną poinformowani o zasadach, na jakich będą się odbywałyszczepienia dla ich pracowników.

– Przez ostatnie dni konsultowaliśmy i wypracowywaliśmy ostateczną wersję zasad na jakich będzie się to odbywało właśnie z pracodawcami. Dzisiaj zawiesimy już oficjalnie na stronach rządowych te zasady, a 4 maja ruszy rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą się włączyć do tego programu, którzy chcą swoich pracowników szczepić. Wielkością pozwalającą na wejście do programu jest zgromadzenie 300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin – stwierdził szef KPRM.

– W tej chwili nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć że zaczniemy szczepienia czy nawet pilotaż w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja. Musimy zaczekać aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski, natomiast ruszamy z zapisami już 4 maja – dodawał.

Jak zaznaczał "zawsze to wymaga odrobiny czasu, żeby zakład pracy porozumiał się z wykonującym podmiotem działalność leczniczą, któremu zleca przeprowadzenie takich szczepień". – Chcemy żeby wszystko było tak przygotowane, żeby w maju, kiedy rozpoczną się te szczepienia, jesteśmy przekonani że one się rozpoczną jeszcze w maju, żeby w maju już nie czekać na nic, jak pojawią się szczepionki, żeby cały system był przygotowany i żeby również w zakładach szczepienia ruszyły – mówił dalej.

9 maja rejestracje ostatnich roczników na szczepienia

– 9 maja nastąpią rejestracje ostatnich roczników na szczepienia. Na pewno nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o terminarz rejestracji. Gdyby terminy ze strony producentów opóźniały się, terminy w czasie tych rejestracji nieco się wydłużą. Na to wpływu nie mamy – zaznaczał Dworczyk.

