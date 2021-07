Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 36,8 tys. testów na obecność koronawirusa.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (14), wielkopolskiego (13), podlaskiego (9), śląskiego (9), dolnośląskiego (7), zachodniopomorskiego (7), pomorskiego (5), lubelskiego (4), małopolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3), łódzkiego (3), podkarpackiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), świętokrzyskiego (2), lubuskiego (1), opolskiego (1). Jak przekazano, 5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia podało, że z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarła 1 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 13 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 881 241, z czego 75 205 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 652 743 zakażonych.

Hospitalizowani z powodu COVID-19

Z informacji przekazanych w piątek przez resort zdrowia wynika, że w szpitalach jest 362 chorych z COVID-19, a 59 z nich jest podłączonych do respiratorów. Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6353 łóżek i 621 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa obecnie 88 628 osób.

Kto się zakaża?

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 21-40 lat sięgnęła 39,2 proc. ogółu zakażeń.

"Zakażenia w grupie powyżej 61 roku życia, która to do niedawna dominowała w strukturze zakażeń, to 26,6 proc. wszystkich zakażonych. Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni" – napisał w piątek na Twitterze szef resortu zdrowia.

Czytaj też:

Dramatyczne skutki. Eksperci ostrzegają przed kolejnym ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnejCzytaj też:

Odwiedziny w szpitalach tylko dla zaszczepionych? "Decyzja w najbliższym czasie"