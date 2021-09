Kolejny europejski kraj wprowadza obowiązkowe certyfikaty COVID-19

Marco Verch Professional Photographer / CC BY 2.0

Rząd Szwajcarii zapowiedział w środę, że zaostrzy restrykcję związane z pandemią COVID-19. By wejść do restauracji, czy muzeum trzeba będzie okazać certyfikat sanitarny COVID-19. Nowe przepisy wejdą w życie od poniedziałku i będą obowiązywać do 24 stycznia 2022 roku.