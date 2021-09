Kolejny kraj w Europie będzie podawał trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Jak poinformował szef resortu, po zaszczepieniu osób o obniżonej odporności następni w kolejności będą ci, którzy najwcześniej dostali dawki preparatu, a więc pensjonariusze domów opieki dla ludzi starszych, osoby powyżej 80. roku życia i pracownicy służby zdrowia.

Agencja Leków w wydanej opinii na temat szczepienia trzecią dawką nie uwzględniła całej ludności, uzasadniając to tym, że oczekiwane są dalsze dane w tej sprawie od producentów.

Jako priorytet wskazano obecnie ochronę osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19.

Dotychczas dwie dawki szczepionki otrzymało 73 procent ludności Włoch w wieku powyżej 12 lat.

Nie tylko Włochy

Również w innych krajach Europy rozpoczęto podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19.

Irlandia zaoferuje trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w pełni zaszczepionym osobom w wieku 80 lat i starszym - poinformował w środę irlandzki minister zdrowia Stephen Donnelly. By kwalifikować się do dodatkowego szczepienia, od poprzedniego musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy.

Minister zdrowia poinformował również, że dawkę przypominającą preparatu przeciw koronawirusowi będą mogli otrzymać także pensjonariusze ośrodków opieki powyżej 65 roku życia. Trzecią dawką mają być preparaty koncernów Pfizer lub Moderna.

W środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)) Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do bogatych państw, by te powstrzymały się przed podawaniem trzeciej dawki szczepionki.

Irlandia będzie kolejnym państwem, które rozpocznie kampanię szczepień przypominających dla części obywateli. Dodatkowe szczepienia prowadzą między innymi USA, Izrael, Francja, Wielka Brytania, Dania i Niemcy. Także w Polsce pod koniec sierpnia Rada Medyczna zaakceptowała dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

