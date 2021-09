To jedno z najgorzej wyszczepionych województw

Wojewoda, który wziął udział w sobotnim pikniku prozdrowotnego "Zadbaj o zdrowie" połączonym z akcją szczepień przeciw COVID-19, wezwał mieszkańców regionu do refleksji.

"W sensie negatywnym"

– Jesteśmy na przedostatnim miejscu, w sensie negatywnym, jeśli chodzi o wskaźnik zaszczepień na 100 tys. mieszkańców, bo on jest obiektywnym miernikiem osób w pełni zaszczepionych. Nie mamy jeszcze nawet 4 tys. zaszczepionych na 10 tys. mieszkańców. Na ostatnim miejscu jest Podkarpackie, przed nami Świętokrzyskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Małopolska – podkreślił Sprawka podczas pikniku.

Piknik w Lublinie

Piknik odbywa się na placu Zamkowym w Lublinie. Podczas akcji można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich, poszerzyć wiedzę o zdrowiu i zaszczepić się przeciw COVID-19. Szczepionkę mogą przyjąć zarówno dorośli, jak i dzieci od 12. roku życia. To odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń. W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 530 nowych i potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej przypadków zarażenia odnotowano w woj. lubelskim (68).

Wzkaźnik szczepień a wskaźnik zakażeń

– Wskaźnik zakażeń w woj. lubelskim przez ostatnie dwa dni był zdecydowanie najwyższy w kraju – zauważył Sprawka. Zwrócił uwagę na związek między liczbą osób zaszczepionych, a liczbą zakażeń. – Niewątpliwie jest korelacja między tymi dwoma wskaźnikami. Stąd też lekkie larum, wezwanie do mieszkańców o refleksję – apelował.

Według wojewody, spośród około 60 pacjentów, którzy obecnie przebywają w szpitalach w regionie, sześciu przebywa pod respiratorami. – Okazuje się, że 3/4 pacjentów jest niezaszczepiona. W Lublinie, na czterech pacjentów podłączonych do respiratorów tylko jeden jest zaszczepiony, ale to, że on tam jest wynika z choroby współistniejącej, która także go dotyka – zauważył Sprawka.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wojewodę, wszyscy pacjenci zarażeni koronawirusem poddawani leczeniu w szpitalach w Chełmie i Białej Podlaskiej są niezaszczepieni. Jak zaznaczył, statystyka pokazuje, że osoby zaszczepione są bardziej odporne na zakażenie, a w przypadku zakażenia jest mniejsza szansa, że choroba będzie miała ciężki przebieg.

– Jest mniejszy procent hospitalizacji oraz znacznie mniejszy poziom hospitalizacji wymagających intensywnej terapii i niestety z finałem w postaci zgonu włącznie – dodał Sprawka.

Apel do lakrzy, księży i władz lokalnych

Wojewoda zaapelował do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, księży i władz lokalnych o zachęcanie do szczepień. – Lekarz POZ dysponuje wiedzą, który z pacjentów jest zaszczepiony i może punktowo trafiać z akcją profilaktyczną zachęcającą do szczepień. Dlatego apeluję do lekarzy POZ. Podobny apel kieruję do księży, którzy mają możliwość wpływania na postawy mieszkańców wsi. Wreszcie apel na poziomie gminy. Wójt, za pośrednictwem sołtysów, może dotrzeć do wielu mieszkańców – powiedział Sprawka.

Zapytany o perspektywy rozwoju epidemii koronawirusa w woj. lubelskim Sprawka nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. – Dosyć duży wkład w dużą liczbę zakażeń przedwczoraj i wczoraj ma ognisko w szpitalu w Krasnymstawie. Tam w tej chwili ponad 30 osób jest zakażonych w ramach tego samego ogniska. To jest 1/3 dziennej liczby zachorowań – powiedział wojewoda. Dodał, że pozostałe zakażenia w regionie są rozproszone po pozostałych powiatach.

– Jeśli uda nam się wygaszać ogniska w Krasnymstawie i w dwóch szkołach i przedszkolu w Lublinie to jest nadzieja na to, że liczba zakażeń spadnie. Jeżeli nie wybuchną kolejne ogniska. A tutaj pewności nie ma – powiedział Sprawka. Następnie wojewoda zaprosił na sobotni piknik prozdrowotny.

Niedzielski zdradził, ilu hospitalizacji się spodziewa pod koniec września