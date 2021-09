Tyle wydano już na nagrody w loterii szczepionkowej

O wysokości nagród poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe Totalizatora Sportowego. 6 października br. odbędzie się finałowe losowanie nagród w loterii oraz ostatnie tygodniowe.

Totalizator Sportowy (TS), który jest organizatorem loterii szczepionkowej, podał PAP, że do tej pory w loterii zarejestrowało się ponad 4,3 mln uprawnionych osób. Wartość wszystkich wydanych nagród przekracza 7 mln zł.

Finałowe losowanie

W środę 6 października br. odbędzie się ostatnie 12. tygodniowe losowanie nagród dla zarejestrowanych od 20 do 30 września br. W losowaniach tygodniowych co środę do wygrania jest pięć razy po 50 tys. zł i 60 hulajnóg elektrycznych. Przydzielane są także nagrody natychmiastowe; przez cały czas trwania loterii każda co 500. osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł (39 000 x 200 zł). Z kolei co 2000. grający może wygrać 500 zł (13 000 x 500 zł). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona, wynosi 52 tys. sztuk.

Także 6 października br. odbędzie się trzecie i ostatnie miesięczne losowanie w loterii szczepionkowej dla zarejestrowanych od 1 do 30 września br. Pierwsze miesięczne losowanie w loterii szczepionkowej odbyło się 4 sierpnia, a drugie - 8 września. W ramach tych losowań co miesiąc można wygrać 2 x 100 000 zł (pula to 600 000 zł) oraz dwa samochody toyota corolla (łącznie sześć sztuk).

Nagrody

Losowanie finałowe odbędzie się również 6 października br. dla zarejestrowanych od 1 lipca do 30 września br.; do wygrania będą dwie nagrody po 1 mln zł każda, a także dwa samochody toyota C-HR.

Wszystkie nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione od podatku dochodowego, czyli zarówno wygrane natychmiastowe (200 zł, 500 zł), jak i nagrody w postaci hulajnóg, samochodów czy gotówki (50 tys. zł, 100 tys. zł, a nawet 1 mln zł).

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień jest jedną z form zachęty do szczepienia przeciw COVID-19. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciw COVID-19 i zarejestrowały się w loterii do 30 września br. Rejestrować można się przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Zgodnie z regulaminem, nagrody wydawane są najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Totalizator Sportowy to spółka, w której wszystkie udziały ma Skarb Państwa.

